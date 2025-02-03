CHP'nin kararı sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama! Adaylık çıkışı gündem yaratacak

Son dakika haberi: 2025'i 'seçim yılı' ilan eden CHP, geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanı adayını belirleme kararı almıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel adayın ön seçimle belirleneceğini duyurmuştu. Adaylık için İBB ve ABB başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın adı ön planda. Ancak kulislerde Yavaş'ın ön seçim yöntemine sıcak bakmadığı öne sürülüyordu. Yavaş'tan tartışmaya yön verecek bir açıklama geldi.

"CEZASIZLIK ALGISI VAR"

Mansur Yavaş öncelikle ‘Olası Bir Depreme Hazır Mıyız' basın toplantısında konuştu. Yavaş'ın buradaki konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

Bugün depreme hazır mıyız diye konuşuyoruz; ülkemizde pek çok felaket yaşadık, zihniyet değişmezse hiçbir şey değişmez. Depremler öldürmez, bina öldürür. Mevzuatın mutlaka uygulanması lazım. 6 Şubat'ta da şunu görüyoruz. Bazı müteahhitler siyasi kimliğine göre azıcık yatıyor ve çıkıyor. Bir cezasızlık algısı var.

"ORADAKİ İNSANLARIN ÇİLE ÇEKMESİNİ SEYREDİYORSUNUZ"

Sel oldu, destek göndereceğiz. "Siz göndermeyin, bizde yeterince var" diye, yeter ki insanlar Ankara'dan gelmesin diye oradaki insanların çile çekmesini seyrediyorsunuz. Halbuki biz gittiğimiz yerde kim olursa olsun insan canı için gidiyoruz. Bu büyükşehir yasası çıktıktan sonra kamuda hemen hemen hiçbir kurumun aracı yok.

ADAYLIK ÇIKIŞI: DAHA ÇOK ERKEN

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş adaylık tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğunu düşünüyorum. Seçim tarihi belli değil. Ekonomik sıkıntı varken toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Özellikle muhalefetin bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması kanaatindeyim.

"ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ"

Her halükarda erken seçim istiyoruz. 2028’e kadar uzatıp acaba ekonomi düzelir mi diye bakacaklar. Bugün açıklanan enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor. 2028’e kadar götüremeyecekleri kanaatindeyim. Biz de en erken zamanda olmasını istiyoruz.

"GÜN OLA HARMAN OLA"

Ön seçim olursa aday olmayacağınız anlama gelir mi?

Öyle bir şey yok. Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. Önce seçim tarihi bir belli olsun.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır