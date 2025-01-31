Son dakika | İmamoğlu otobüse çıktı, Mansur Yavaş'la el ele mesaj verdi: "Korkunun neden kaynaklandığını biliyoruz!"

Türkiye'yi adeta bir açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. Oysaki demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğüdür. Tweet atılıyor, gözaltına atılıyor. Tweet ortada, bir yere gitmiyor. Bunun suç olup olmadığına Cumhuriyet Savcısı da karar veremez. Apar topar alınıp tutuklanması oldukça yanlıştır. İnsanların hürriyetini hiçbir şekilde kısıtlayamazsınız.