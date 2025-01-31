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  4. Son dakika | İmamoğlu otobüse çıktı, Mansur Yavaş'la el ele mesaj verdi: "Korkunun neden kaynaklandığını biliyoruz!"

Son dakika | İmamoğlu otobüse çıktı, Mansur Yavaş'la el ele mesaj verdi: "Korkunun neden kaynaklandığını biliyoruz!"

31.01.2025 12:10
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31.01.2025 12:10
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Son dakika haberi: Çağlayan Adliyesi önü oldukça hareketli! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalardan ifade verdikten sonra "Yargı eliyle süreci dizayn etme çabası devam ediyor" dedi. ABB Başkanı Mansur Yavaş da mesaj vererek "İnşallah iktidar değiştikten sonra Silivri Cezaevi'ni kapatalım" dedi.

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan iki ayrı soruşturmadan ifade verdikten sonra Çağlayan Adliyesi önündeki CHP otobüsünün üzerine çıktı. İmamoğlu'na destek için gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş da otobüs üzerinden mesajlar verdi.

"16 MİLYONUN TEMSİLCİSİ, BURADA BÖYLE BİR İFADE VERMEMELİYDİ"

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

  • Burada olmayan siyasi parti yok. Bu benim için en büyük gurur vesilesi. Burada iktidar partisi hariç tüm siyasi partiler buraya adaletin savunması için, bu ülkede adaletin tesisi için bize destek olmaya geldiler. Gerçekten 16 milyonun temsilcisi, burada böyle bir ifade vermemeliydi. Böyle bir ifade günü olmamalıydı.

"YARGI ELİYLE SÜRECİ DİZAYN ETME ÇABASI DEVAM EDİYOR"

  • Hedefin ne olduğu belli. İstanbul'da 4 aydır yargı tacizinin en üst seviyesini yaşıyoruz ama yılmadık, yılmayacağız. Esenyurt'ta başlayan ve Beşiktaş'ta devam eden, yargı eliyle süreci dizayn etme çabası devam ediyor.

"KORKUNUN NEDEN KAYNAKLANDIĞINI BİLİYORUZ"

  • Belediye başkanlarımıza nasıl müdahale edildiğini hep beraber yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Elbette bizi farklı konumlandırmaya ve yorumlamaya çalışıyorlar. Korkunun neden kaynaklandığını biliyoruz. Polisimizle halkımızı karşı karşıya getiren aklı da kınıyorum.

MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ, MİKROFONU VERDİ

  • Bugün yanımda olan, mesele vatansa gerisi teferruat diyen, kol kola omuz omuza olduğumuz değerli dostum, ağabeyim Mansur Yavaş'a ayrı teşekkür ediyorum.

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YAVAŞ: TÜRKİYE'Yİ ADETA BİR AÇIK HAVA CEZAEVİNE ÇEVİRMEK İSTİYORLAR

İmamoğlu'nun mikrofon uzattığı Mansur Yavaş şunları söyledi:

  • Türkiye'yi adeta bir açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. Oysaki demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğüdür. Tweet atılıyor, gözaltına atılıyor. Tweet ortada, bir yere gitmiyor. Bunun suç olup olmadığına Cumhuriyet Savcısı da karar veremez. Apar topar alınıp tutuklanması oldukça yanlıştır. İnsanların hürriyetini hiçbir şekilde kısıtlayamazsınız.

  • İnşallah iktidar değiştikten sonra Silivri Cezaevi'ni kapatalım. Yeni bir hayata yol açalım.

Yavaş'ın ardından İmamoğlu konuşmasına devam etti:

  • Bilirkişi istatistik kurallarını altüst ediyor. Raporlarının yanlış olduğu, başka bilirkişi raporlarıyla tescillendi.
Ekrem İmamoğlu adliyede ifade verdi Ekrem İmamoğlu adliyede ifade verdi
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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
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