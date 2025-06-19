ABD'de 'Kıyamet uçağı' havalandı! 'ORDER6' kodu tüm dünyada gündem oldu

İran-İsrail savaşına dahil olması beklenen ABD'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'nin "kıyamet uçağı" E-4B nightwatch, Trump'ın İran'ın nükleer saldırı olasılığını değerlendirmesinden kısa bir süre sonra başkent Washington'a beklenmedik bir uçuş gerçekleştirdi.

BAŞKENTE İNİŞ YAPTI

E-4B nightwatch, Washington DC'deki Joint Base Andrews üssüne uçuşu sırasında uzun ve dolambaçlı bir rota izledi. Louisiana eyaletinden kalkan uçak, bir kaç eyaletin etrafında tur attıktan sonra başkente inişini gerçekleştirdi.

'OLAĞANDIŞI UÇUŞ' DETAYI

Uçuşun en dikkat çekici kısmı ise, çağrı kodu olarak "ORDER1" yerine "ORDER6" kullanılması oldu. "ORDER1" kodu olağandışı uçuşlar için kullanılırken, "ORDER6" kodu normal zamanlar için kullanılıyor.

Bazı gözlemciler, uçuşun Orta Doğu'da tırmanan gerginlikler nedeniyle başkanın güvenliğinin artırılmasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

ABD'nin ordusunda 4 adet bulunan E-4B uçakları, askeri hazırlığı sürdürmek için yıl boyunca düzenli uçuşlar gerçekleştiriyor. E-4B, acil durumlarda kritik komuta, kontrol ve iletişimin sürekliliğini sağlamak için Başkan, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanları için havada komuta merkezi görevi görüyor.

112 kişilik mürettebat ile 11.000 kilometreden fazla uçabilen E-4B, misilleme füzeleri ateşlemek ve siber saldırılara karşı güvenli donanımlara sahip.

"TRUMP SALDIRI PLANLARINI ONAYLADI" İDDİASI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin müdahalesine gizlice onay verdiği iddia edilmişti.

İran'ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında.