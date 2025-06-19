Putin İran'a destek! 'Sinyalleri verdik, seçenekler var' dedi, açık açık ilan etti: "Bir yere de gitmiyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg Konservatuarı'nda dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerinin sorularını yanıtladı. İran-Irak savaşıyla ilgili kritik değerlendirmelerde bulunan bulunan Putin, İran'ın yanında olduklarını söyledi.

İran'daki siyasi zorluklara rağmen halkın konsolide olduğuna işaret eden Putin, "Bu genellikle her yerde yaşanan bir durumdur ve İran'daki durum da bir istisna değil." ifadesini kullandı.

Putin, İran'daki "yer altı fabrikalarının" da yerlerinde durduğunu belirterek, "Bu bağlamda, hepimizin çatışmaları durdurmak, bir anlaşmaya varmak için yollar aramamız gerekiyor. Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak." dedi.

"İRAN'IN ENERJİ ALANINDAKİ ÇIKARLARI SAĞLANABİLİR"

Rusya'nın, İran ile karşılıklı yüksek bir güven düzeyine sahip olduğunu vurgulayan Putin, "İran'ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail'in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var." diye konuştu.

"İRANLI DOSTLARIMIZA BELİRLİ SİNYALLERİ VERDİK"

Putin, söz konusu detayları İsrail ve ABD ile ele aldıklarını da dile getirerek, "İranlı dostlarımıza belirli sinyalleri verdik. Genel olarak, hem İran'ın barışçıl nükleer enerjideki çıkarlarını sağlamak hem de İsrail'in güvenlik konularındaki endişelerini gidermek mümkündür." ifadesini kullandı.

Söz konusu önerilerin çerçevesini taraflara aktardıklarını vurgulayan Putin, "Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz, sadece durumdan olası bir çıkış yolunu nasıl gördüğümüzden bahsediyoruz." dedi.

Putin, son kararın İsrail ve İran'daki siyasi liderliğe ait olduğunun altını çizdi.

Rusya’nın geçmişte İran’a hava savunma sistemi üzerinde birlikte çalışmayı teklif ettiğini anlatan Putin, “İran buna ilgi göstermemişti. (Rusya ile İran arasındaki) Stratejik ortaklık anlaşmasında savunma alanında bir madde bulunmuyor. İranlı dostlarımız da bunu talep etmiyor.” diye konuştu.

"İRAN'LA SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"

Putin, "Rusya’nın İran’a destek planının bulunup bulunmadığına" yönelik soruyu yanıtlayarak, “Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya yönelik açıklamasında tüm yaklaşımımız mevcut. Ekleyecek bir şeyim yok. İran’la temas halindeyiz, bugün de temas halindeyiz, yarın ve yarından sonra da olacağız. İran başka türlü bir destek için talepte bulunmadı.” ifadelerini kullandı.

"BİR YERE GİTMİYORUZ"

Rus uzmanların İran’daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nde çalıştığını belirten Putin, "250 kişi bulunuyor, 600’e kadar da çıkabilir. Bir yere de gitmiyoruz. Bu bir destek değil midir?" şeklinde konuştu.

HAMANEY'E SALDRI OLASILIĞINA TEPKİ

Putin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik olası saldırıya ilişkin bir soruya da "Böyle bir olasılığı tartışmak dahi istemiyorum." yanıtını verdi.

"TRUMP BU KONUDA HAKLI"

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Trump’ın Ukrayna savaşıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamaları anımsatan Putin, "Trump, ‘ben o dönemde başkan olsaydım, bu savaş olmazdı' dedi. Trump bu konuda haklı. Gerçekten de Trump başkan olsaydı, büyük ihtimal çatışma olmazdı." dedi.

Ukrayna meselesi çözümüne ilişkin yapılan Minsk anlaşmalarının uygulanmadığına dikkati çeken Putin, Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, "Minsk anlaşmalarının Ukrayna’ya zaman kazandırmak için imzalandığı" yönünde açıklama yaptığını ve eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın bunu teyit ettiğini hatırlattı.

Putin, "Çatışmaları sonlandırabilecek ve uzun vadede böyle bir durumun tekrarlanmaması için koşullar oluşturabilecek çözümün bulunması lazım." diye konuştu.

Kosova’nın bağımsızlığını kazanması örneğini veren Putin, Ukrayna’daki Donbass bölgesinin de bu şekilde ayrıldığını ve buradaki halkın kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğunu belirtti. Putin, "Uluslararası kuralların herkes için geçerli olması gerekiyor. Bu, herkes için güvenlik garantisidir." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA İLE BELGELERİN MEŞRU YETKİLİLER TARAFINDAN İMZALANMASI LAZIM"

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy dahil herkesle görüşmeye hazır olduğunu dile getirerek, "Ukrayna devleti kime müzakere yetkisi verirse onunla görüşürüz. Ancak sorun belgeleri kimin imzalayacağından kaynaklanıyor. Bu, ciddi sorunların çözümünde bizim için önemli." şeklinde konuştu.

Ukrayna Anayasası’na göre başkanın 5 yıl süreyle seçildiğini ve bu sürenin uzatılmasının savaş durumunda bile mümkün olmadığını vurgulayan Putin, şöyle devam etti:

"Ukrayna’nın hem başkanlık hem de parlamenter bir sistemi var. Bu ne anlama geliyor? Tüm devlet organları devlet başkanı tarafından oluşturuluyor. Tüm askeri yetkililer, bakanlar ve tüm valiler devlet başkanı tarafından atanıyor. Böylece eğer devlet başkanı gayrimeşru ise tüm yönetim sistemi gayrimeşru hal alıyor. Bizim için müzakereleri kimin sürdürdüğü önemli değil. Görüşmeye hazırım ancak bir şey paylaşmak için değil, noktayı koymak için. Belgenin meşru yetkililer tarafından imzalanması lazım. Aksi takdirde yenileri gelip her şeyi çöpe atacak. Bu olamaz. Biz ciddi sorunları çözüyoruz."

Vladimir Putin, Ukrayna’da ilhak edilen bölgelerde referandum düzenlediklerinin ve bu toprakların artık Rusya’nın ayrılmaz parçası olduğunun altını çizdi.

"FİDAN VE ERDOĞAN ÇÖZÜM SÜRECİ İÇİN ÇOK ÇABA SARF EDİYOR"

Ukrayna ile 2022’de İstanbul’da müzakere ettiklerini anımsatan Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederiz, (2022'de Ukrayna'yla) anlaşma hazırlanmıştı. Sonra (Batılılar) Rusya’yı sahada yenmek lazım dediler. Her şeyi çöpe atarak bu hedefe yöneldiler. Şimdi ise durum değişti." dedi.

Putin, Ukrayna ile müzakereleri sürdürmeye hazır olduklarına işaret ederek, "Bu müzakerelerin anlamı var. 1200 esir asker takası konusunda anlaştık. Bunlardan 500’ünü vererek, 400 askerimizi aldık. 6 binden fazla asker cesedi teslim ettik. Daha 3 bin cenaze vermeye hazırız. Bu trajik bir rakam." diye konuştu.

Türkiye’nin müzakerelerdeki rolünü vurgulayan Putin, "İstanbul’daki müzakerelerin sonucu, insani bir boyutu olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, Rus ve Ukrayna müzakere heyetlerinin temas halinde olduklarını kaydederek, "(Dışişleri Bakanı Hakan) Fidan ve Erdoğan çözüm süreci için çok çaba sarf ediyor. Trump da samimi bir şekilde çözüm için uğraşıyor." şeklinde konuştu.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır