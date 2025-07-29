ABD'deki saldırıda Wesley LePatner da öldü! Trilyonluk fonu yönetiyordu... 'Not' detayı dikkat çekti

New York’un Manhattan bölgesindeki Park Avenue'de gerçekleşen silahlı saldırı ABD'de büyük yankı uyandırdı. M4 tipi saldırı tüfeğiyle Manhattan’daki gökdelene giren Shane Devon Tamura lobide kurşun yapdırdı. 4 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Tamura, 33. kata çıkarak intihar etti.

SALDIRGANIN ÜZERİNDE NOT BULUNDU

Dehşete düşüren saldırıya ilişkin ise yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Belediye Başkanı Eric Adams, Shane Tamura isimli saldırganın üzerinde bir not bulunduğunu ve bu notta Amerikan Futbol Ligi (NFL) ile ilgili ifadelerin yer aldığını açıkladı.

Yetkililere göre, saldırgan kendisinde kronik travmatik ensefalopati (CTE) olduğunu düşündüğünü belirtti. CTE, özellikle futbol gibi temas sporlarında sıkça görülen ve beyin hasarına yol açan dejeneratif bir hastalık olarak biliniyor.

AMERİKAN FUTBOL LİGİ'Nİ SORUMLU TUTMUŞ

Saldırganın, yaşadığı bu sağlık sorunundan dolayı Amerikan Futbol Ligi'ni sorumlu tuttuğu anlaşılıyor.

NTV'de yer alan habere göre; saldırganın, geçmişteki ruh sağlığı sorunlarına rağmen silah ruhsatına sahip olduğu bilgisi de paylaşıldı. Bu durum, ABD'deki silah erişimi ve ruh sağlığı denetimleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Saldırıda ağır yaralanan bir güvenlik görevlisinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

BLACKSTONE'DA GÖREVLİ YÖNETİCİ ÖLDÜRÜLMÜŞ

Silahlı sırasında öldürülen dört kişiden birinin de yatırım devi Blackstone'da görevli bir yönetici olduğu aktarıldı.

Wall Street Journal’a konuşan kaynaklara göre yönetici, binanın lobisinde vurularak hayatını kaybetti.

Şirket tarafından yayınlanan açıklamada, “345 Park Avenue’de yaşanan trajik olayda çalışma arkadaşımız Wesley LePatner’ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi. LePatner’ın firmanın İcra Kurulu Başkanı olduğu belirtildi.

ŞİRKET ÇALIŞANLARI BİRBİRLERİNİ UYARMIŞLAR

Wall Street Journal’a konuşan bir çalışanın aktardığına göre, olay sırasında Blackstone çalışanları e-posta ve Microsoft Teams üzerinden birbirlerini aşağıdaki silahlı saldırgan konusunda uyardı.

Gazeteye göre, başka Blackstone çalışanları da hastanede tedavi altına alındı. Yaralarının durumu ise henüz netlik kazanmadı. Bazı çalışanlar barikat kurarak kendilerini ofislerine ve tuvaletlere kilitledi.