HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'deki saldırıda Wesley LePatner da öldü! Trilyonluk fonu yönetiyordu... 'Not' detayı dikkat çekti

ABD, New York’ta yaşanan silahlı saldırıyla dehşete kapıldı. Manhattan bölgesindeki Park Avenue'de gerçekleşen saldırıda dünyanın en büyük fon yönetim şirketi Blackstone'un İcra Kurulu Başkanı Wesley Lepatner'in yaşamını yitirdiği açıklandı. Öte yandan Belediye Başkanı Eric Adams, Shane Tamura isimli saldırganın üzerinde bir not bulunduğunu duyurdu.

ABD'deki saldırıda Wesley LePatner da öldü! Trilyonluk fonu yönetiyordu... 'Not' detayı dikkat çekti
Devrim Karadağ

New York’un Manhattan bölgesindeki Park Avenue'de gerçekleşen silahlı saldırı ABD'de büyük yankı uyandırdı. M4 tipi saldırı tüfeğiyle Manhattan’daki gökdelene giren Shane Devon Tamura lobide kurşun yapdırdı. 4 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Tamura, 33. kata çıkarak intihar etti.

SALDIRGANIN ÜZERİNDE NOT BULUNDU

Dehşete düşüren saldırıya ilişkin ise yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Belediye Başkanı Eric Adams, Shane Tamura isimli saldırganın üzerinde bir not bulunduğunu ve bu notta Amerikan Futbol Ligi (NFL) ile ilgili ifadelerin yer aldığını açıkladı.

ABD deki saldırıda Wesley LePatner da öldü! Trilyonluk fonu yönetiyordu... Not detayı dikkat çekti 1

Yetkililere göre, saldırgan kendisinde kronik travmatik ensefalopati (CTE) olduğunu düşündüğünü belirtti. CTE, özellikle futbol gibi temas sporlarında sıkça görülen ve beyin hasarına yol açan dejeneratif bir hastalık olarak biliniyor.

ABD deki saldırıda Wesley LePatner da öldü! Trilyonluk fonu yönetiyordu... Not detayı dikkat çekti 2

AMERİKAN FUTBOL LİGİ'Nİ SORUMLU TUTMUŞ

Saldırganın, yaşadığı bu sağlık sorunundan dolayı Amerikan Futbol Ligi'ni sorumlu tuttuğu anlaşılıyor.

NTV'de yer alan habere göre; saldırganın, geçmişteki ruh sağlığı sorunlarına rağmen silah ruhsatına sahip olduğu bilgisi de paylaşıldı. Bu durum, ABD'deki silah erişimi ve ruh sağlığı denetimleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

ABD deki saldırıda Wesley LePatner da öldü! Trilyonluk fonu yönetiyordu... Not detayı dikkat çekti 3

Saldırıda ağır yaralanan bir güvenlik görevlisinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

BLACKSTONE'DA GÖREVLİ YÖNETİCİ ÖLDÜRÜLMÜŞ

Silahlı sırasında öldürülen dört kişiden birinin de yatırım devi Blackstone'da görevli bir yönetici olduğu aktarıldı.

ABD deki saldırıda Wesley LePatner da öldü! Trilyonluk fonu yönetiyordu... Not detayı dikkat çekti 4

Wall Street Journal’a konuşan kaynaklara göre yönetici, binanın lobisinde vurularak hayatını kaybetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı

Şirket tarafından yayınlanan açıklamada, “345 Park Avenue’de yaşanan trajik olayda çalışma arkadaşımız Wesley LePatner’ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi. LePatner’ın firmanın İcra Kurulu Başkanı olduğu belirtildi.

ABD deki saldırıda Wesley LePatner da öldü! Trilyonluk fonu yönetiyordu... Not detayı dikkat çekti 5

ŞİRKET ÇALIŞANLARI BİRBİRLERİNİ UYARMIŞLAR

Wall Street Journal’a konuşan bir çalışanın aktardığına göre, olay sırasında Blackstone çalışanları e-posta ve Microsoft Teams üzerinden birbirlerini aşağıdaki silahlı saldırgan konusunda uyardı.

ABD deki saldırıda Wesley LePatner da öldü! Trilyonluk fonu yönetiyordu... Not detayı dikkat çekti 6

Gazeteye göre, başka Blackstone çalışanları da hastanede tedavi altına alındı. Yaralarının durumu ise henüz netlik kazanmadı. Bazı çalışanlar barikat kurarak kendilerini ofislerine ve tuvaletlere kilitledi.

ABD deki saldırıda Wesley LePatner da öldü! Trilyonluk fonu yönetiyordu... Not detayı dikkat çekti 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li Belediye Başkanı'ndan AK Gençlik üyelerine tepkiCHP'li Belediye Başkanı'ndan AK Gençlik üyelerine tepki
Özel ile Kılıçdaroğlu bu kez yan yanaÖzel ile Kılıçdaroğlu bu kez yan yana

Anahtar Kelimeler:
New York silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kredilerde faiz oranları düşüyor! Bankalardan beklenen hamle geldi

Kredilerde faiz oranları düşüyor! Bankalardan beklenen hamle geldi

Beşiktaş'tan Gedson için KAP açıklaması!

Beşiktaş'tan Gedson için KAP açıklaması!

Elinde Rusça not yazılı ceset, notta Kur'an-ı Kerim'den ayet

Elinde Rusça not yazılı ceset, notta Kur'an-ı Kerim'den ayet

İlayda'nın cinayetten önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı!

İlayda'nın cinayetten önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı!

Bir grup güpegündüz boş arazide uyuşturucu içti

Bir grup güpegündüz boş arazide uyuşturucu içti

Bir kötü haber de Çankırı'dan! Orman yangını çıktı

Bir kötü haber de Çankırı'dan! Orman yangını çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.