ABD/İsrail - İran savaşı Kıbrıs'ı hareketlendirince Yunanistan düğmeye bastı: "Kimon" ve "Belharra" yola çıkıyor

ABD/İsrail - İran savaşı Körfez sınırlarını aşıp geniş çaplı bir ateş hattına dönüştü. Orta Doğu yangın yerine dönerken Batı ülkeleri de devreye girmeye başladı. Harekete geçen ülkelerden biri de Yunanistan oldu.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı basın açıklamasında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in telefonda konuştuğunu ve kendisinin, GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile son 2 gündür iletişim halinde olduğunu aktardı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis
Dendias, "GKRY topraklarına yapılan nedensiz saldırılardan sonra Palma'ya, Yunanistan'ın tüm kriz süresince GKRY'nin savunması için elinden gelen tüm katkıyı yapacağı sözünü verdim." dedi.
Hükümet Dış Politika ve Savunma Konseyinin (KYSEA) aldığı karar doğrultusunda "Kimon" isimli Yunanistan'a ait "Belharra" sınıfı fırkateyn ile Kentavros insansız hava aracı savar sistemine sahip bir başka fırkateynin derhal GKRY'ye gönderileceğini belirten Dendias, GKRY'nin karşılaşabileceği tehditlere karşı korunması için Yunanistan'ın GKRY'ye 2 adet F-16 savaş uçağı da göndereceğini ifade etti.
Dendias, kendisinin de yarın Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Hupis ile GKRY'ye gideceğini kaydetti.
Bu arada Baf Havalimanı’nda şüpheli bir cisim ihbarı üzerine alarm verildi. Edinilen bilgilere göre yolcu ve personelin bulunduğu terminal binasının tahliye edilmesi yönünde talimat verildi.
Ağrotur bölgesinde günün erken saatlerinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi. İlk bilgilere göre alarmın ardından bölgede savaş uçaklarının havalandığı görüldü. İngiliz üslerindeki personel ve ailelerine yeni bir bilgilendirme mesajı gönderildiği öğrenildi. Mesajda, devam eden güvenlik tehdidi nedeniyle herkesin evlerinde kalması istendi.
Güney Kıbrıs'ta bulunan Akrotiri Üssü'nde gece patlama sesleri duyulmuş, ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandıkları gözlemlenmişti.
GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis de Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye bağlı egemen üs alanında meydana gelen olayda, İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanıldığını ve sınırlı hasar meydana geldiğini belirtmişti.
