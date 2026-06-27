ABP Genel Başkanı duyurdu: "CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak"

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibiyle yapılan görüşmelere ilişkin konuştu.

"CHP'DEN 86 VEKİL İLE 74 İL BAŞKANI BİZE KATILACAK"

Bedri Yalçın, 3 milletvekilinin ABP'ye geçeceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Tamam görüşmeler yapılıyor, bizim ve onların ekibi var. Herhangi bir sorunumuz yok, 81 ilde teşkilatlarımızı kurmuş seçime giren bir partiyiz. Yani şaibesiz bir partiyiz. Ama şu anda kesinlikle bir milletvekilliği pazarlığı yok. Vatan için pazarlık olur mu hiç? Şu anda memlekette vatan meselesi var. Görüşmeler devam ediyor. Bizim zaten hiçbir eksiğimiz yok. Onlar da bizi araştırdılar. Biz de onları araştırdık. Bunlardan 86 milletvekili katılacak bize. Ondan sonra 74'e yakın il başkanları var. Onlar zaten bizim partiye katılıyorlar" dedi.

"MECBUR GENEL KURULA GİDECEĞİZ"

Görüşmelerin içeriğinin CHP'den ayrılacakların ABP'ye katılımı yönünde olduğunu ifade eden Bedri Yalçın, "Tabii hiçbir sorun yok, şu anda hiçbir engel de yok, sorun da yok. Zaten onların da bir problemi yok. Yani onların geri CHP'ye gitme şansı da yok. Zaten gitseler CHP onları almaz. Onlar geçtikten sonra mecbur genel kurula gideceğiz. Geçtikten sonra Meclis'te, grup kurulması gibi bunları tamamladıktan sonra genel kurula gideceğiz. Genel kurulda ne yapacağız? Üye sayısını değiştireceğiz. Onlar üye de getirecekler bize. Nedir? Parti meclis üyesi, MKYK, MYK, Genel İdare Kurulu bunlar düzenlenecek. Bundan sonra da bir sorun yok, devam edeceğiz yani" dedi.

"PAZARLIK YOK, PARA PUL BİLMEM BEN"

Görüşmelerde hiçbir pazarlık olmadığını dile getiren Yalçın, para talep edildiği iddialarına tepki gösterdi. Yalçın, "Öyle pazarlık mazarlık yok, para pul bilmem ben, bizim fiyatımız yok, yazmış biri 'Sahibinden satılık parti.' Arsa mı alıyorsunuz, mülk mü alıyorsunuz, ne alıyorsunuz? Biz 6 yıldır kurulmuşuz parti, ne kimseye 1 lira borcumuz var ne kimseyle bir işimiz var ne kimseyle bir şaibemiz var" diye konuştu.

"MANSUR BEY’İ DE ZİYARET ETTİM"

'Mansur Yavaş genel başkan olmazsa kabul etmem' şeklindeki iddiaların da doğru olmadığını belirten Yalçın, "Yok Mansur Yavaş cumhurbaşkanı da olmazsa kabul etmem. Böyle bir şey yok. Konuşmadım. Konuşsam erkek gibi derim ki konuştum. Hatta gittim Mansur Bey’i de ziyaret ettim. 'Ben zaten senin öyle bir şey demediğini biliyorum. Ama teşekkür ederim gelip bilgi verdiğin için' dedi. Onunla da konuştum yani. Durum bu" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır