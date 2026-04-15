Adalet Bakanlığı'ndan saldırıyla ilgili dijital medya uyarısı: "Süreç titizlikle yürütülüyor"

Kahramanmaraş'ta bir öğrenci tarafından okulda düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, dijital platformların ilgili olayla ilgili mercek altına alındığı belirtildi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN DİJİTAL PLARGORM AÇIKLAMASI: "YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Kahramanmaraş ilinde meydana gelen okul saldırısı sonrasında, dijital platformlar üzerinden yapılan paylaşımlar ve sanal ortamda gelişen faaliyetler devletin yetkili birimleri tarafından yakından takip edilmektedir.

"81 İLDE BULUNAN 171 AĞIR CEZA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞ"

Bu kapsamda, 81 ilde bulunan 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında milletimizin huzur ve güvenlinin sağlanması amacıyla gerekli koordinasyon sağlanmış ve başta Telegram olmak üzere sosyal medya ve diğer dijital mecralarda, şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik yaratmaya yönelik içerik paylaşan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında gerekli adli işlemler ivedilikle başlatılmıştır.

Cumhuriyet başsavcılıklarınca, ilgili kolluk birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket edilerek dijital ortamlarda “sanal devriye” faaliyetleri etkin şekilde yürütülmekte, suç teşkil eden içeriklerin kısa sürede tespit edilerek suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gözaltı ve arama işlemleri dahil olmak üzere gerekli adli süreçler titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."