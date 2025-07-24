Adli Tıp önünde acının fotoğrafı! Yangın şehitlerinin aileleri adeta yıkıldı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi ile Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü arasında çıkan orman yangınına müdahale sırasında hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT ekibinin naaşları, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Kurum, yangınla mücadele ederken ölen şehitlerin, DNA'sı üzerinden kimliklerini tespit edecek. Ardından cenazeler ailelere teslim edilecek.

Cenazelerin Adli Tıp’a ulaştırılmasının ardından çok sayıda yakın ve görev arkadaşı kurum önünde bir araya geldi.

Şehitlerin aileleri büyük üzüntü yaşarken, yetkililerden bilgi almaya çalıştı.

Ailelerin göz yaşları içerisinde Adli Tıp önündeki görüntüleri görenlerin yüreklerini dağladı.

Yangında alevlerin arasında kalan yedi kişinin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Yaralıların durumuyla ilgili resmi açıklamaların gün içinde yapılması bekleniyor.