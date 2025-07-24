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Adli Tıp önünde acının fotoğrafı! Yangın şehitlerinin aileleri adeta yıkıldı

Eskişehir ile Afyonkarahisar arasında çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT ekibinin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA analizi için Ankara Adli Tıp’a gönderildi. Kurum önünde toplanan aileler gözyaşlarına boğuldu.

Adli Tıp önünde acının fotoğrafı! Yangın şehitlerinin aileleri adeta yıkıldı
Devrim Karadağ

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi ile Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü arasında çıkan orman yangınına müdahale sırasında hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT ekibinin naaşları, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Adli Tıp önünde acının fotoğrafı! Yangın şehitlerinin aileleri adeta yıkıldı 1

Kurum, yangınla mücadele ederken ölen şehitlerin, DNA'sı üzerinden kimliklerini tespit edecek. Ardından cenazeler ailelere teslim edilecek.

Adli Tıp önünde acının fotoğrafı! Yangın şehitlerinin aileleri adeta yıkıldı 2

Adli Tıp önünde acının fotoğrafı! Yangın şehitlerinin aileleri adeta yıkıldı 3

Cenazelerin Adli Tıp’a ulaştırılmasının ardından çok sayıda yakın ve görev arkadaşı kurum önünde bir araya geldi.

Adli Tıp önünde acının fotoğrafı! Yangın şehitlerinin aileleri adeta yıkıldı 4

Şehitlerin aileleri büyük üzüntü yaşarken, yetkililerden bilgi almaya çalıştı.

Adli Tıp önünde acının fotoğrafı! Yangın şehitlerinin aileleri adeta yıkıldı 5

Ailelerin göz yaşları içerisinde Adli Tıp önündeki görüntüleri görenlerin yüreklerini dağladı.

Adli Tıp önünde acının fotoğrafı! Yangın şehitlerinin aileleri adeta yıkıldı 6

Yangında alevlerin arasında kalan yedi kişinin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Adli Tıp önünde acının fotoğrafı! Yangın şehitlerinin aileleri adeta yıkıldı 7

Yaralıların durumuyla ilgili resmi açıklamaların gün içinde yapılması bekleniyor.

Adli Tıp önünde acının fotoğrafı! Yangın şehitlerinin aileleri adeta yıkıldı 7

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Anahtar Kelimeler:
şehit Eskişehir orman yangını
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