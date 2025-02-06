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AFAD paylaştı... Deprem gerçeğinin kanıtı olan harita: Sallanmayan yer neredeyse yok!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.02.2025 14:09
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Tüm Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan acıyı bir kez bugün daha yüreklerinde hissederken; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan harita unutmamız gereken deprem gerçeğinin bir başka kanıtı oldu. AFAD 6 Şubat 2023’ten bu yana 107 bin 439 deprem kaydedildiğini açıkladı. Bu depremlerin 73 bin 402’sinin Kahramanmaraş depremlerinin artçısı olduğu kaydedildi. Söz konusu haritaya göre sallanmayan yer neredeyse yok.

AFAD paylaştı... Deprem gerçeğinin kanıtı olan harita: Sallanmayan yer neredeyse yok!

Türkiye’nin 11 kentinde büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde, hayatını kaybeden binler; yurt genelindeki törenlerle anılıyor. 11 ilin neredeyse her bir köşesinde ayrı bir acı yaşanırken; deprem gerçeği bir kez daha kendini gösterdi.

SON İKİ YILDA 107 BİN DEPREM

Son iki yılda gerçekleşen depremlerle ilgili ortaya çıkan harita adeta dehşete düşürdü. Büyük felaketin üzerinden geçen iki yılda, Türkiye ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem kaydedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi bu depremlerin 73 bin 402’sinin Kahramanmaraş depremlerinin artçısı olduğunu açıkladı.

DEPREM OLMAYAN YER NEREDEYSE YOK

Merkezden yapılan açıklamada bu depremlerin 734’ünün büyüklüğünün 4’ün üzerinde olduğu kaydedildi.

AFAD’ın hazırladığı grafikte, Türkiye genelinde deprem olmayan şehir sayısının neredeyse “yok” denecek kadar az olduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
deprem afad 6 şubat
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