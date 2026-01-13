HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Ahmet Akın iddialara noktayı koydu: Mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir

Bir süredir AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündemde olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan açıklama geldi. Söz konusu iddiaları kesin bir dil ile yalanlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, belediye meclisinde yaptığı açıklamada "Mensubu olduğum parti CHP'dir!" diyerek noktayı koydu.

Ahmet Akın iddialara noktayı koydu: Mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir
Devrim Karadağ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla ilgili konuştu. Söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Akın, "Defalarca söylememe rağmen tekrar söylemek istiyorum mensubu olduğum partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'dir" diye konuştu.

BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDA AÇIKLAMA

Akın'ın belediye meclis toplantısındaki canlı konuşması şu şekilde:

"Geçtiğimiz günlerde Yalova'da DEAŞ terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen Kahraman polislerimize Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyorum yaralanan güvenlik güçlerimizi acil şifalar dilerim milletimiz başınız sağ olsun.

Ahmet Akın iddialara noktayı koydu: Mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisi dir 1

Değerli arkadaşlar benim yapım gereği inanın hiç kimseyi incitmeden çalışmalarıma devam ettiriyorum çok dikkat ediyorum yani memlekete hizmet etmek için gerçekten yürekten çalışan bir kardeşinizin sizler de öylesiniz tabii biz burada meclis üyelerimiz var nasıl mevzu üyelerine arkadaşlarımız var değerli hemşirelerim var müsaadenizle bir iki dakikanızı sizlerden alacağım.

"BİR TARTIŞMAYA NOKTA KOYMAK İSTİYORUM"

Değerli yol arkadaşlarım çünkü benim gözümde bu mecliste olan herkes Balıkesirimizi hizmet etme yolunda yol arkadaşımdır benim ben bunu böyle görüyorum AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti grubu bunlar hepimiz birlikte Balıkesir için Balıkesir için mücadele ediyoruz. Tabii bazı genel ayrıntılarda siyasi ayrıntılarda veya genel siyasette ayrıştığımız noktalar var. Gayet de doğal ama inanıyorum ki söz konusu Balıkesir ise hepimiz ve ben umuyorum diliyorum ve istiyorum. Görüyorum ki hepimiz yol arkadaşıyız aynı amacı taşıyoruz şimdi gündeme geçmeden önce de bir tartışmaya nokta koymak istiyorum ve sizlerden saygı bekliyorum.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akın'dan Erdoğan için dikkat çeken sözler: "Dualar edeceğim ona" Akın'dan Erdoğan için dikkat çeken sözler: "Dualar edeceğim ona"

"KAYBEDECEK VAKTİM YOK"

Çok değerli arkadaşlarım Balıkesirimizin çok geniş bir coğrafyası var çok büyük bir alana çok büyük bir alanda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz halkımızın acil ve öncelikli ihtiyaçları var. Birine cevap vermeye çalışarak kaybedecek vaktim yok hem şehirlilerim 31 Mart'ta 2024'te bana size bütün buradaki seçilmiş değerli arkadaşlarıma 1825 günlük Kredi verdi. İnanın ben her günümü Balıkesir'in bildiğimiz sorunları için uğraşmakla acil sorunlarını masaya yatırıp çözmekle geçiriyorum.

İhtiyaçlarını taleplerini gidebilmekle ilgili çalışıyorum ve böyle yapmaya devam edeceğim. Burada şunun da altını çizmem lazım gelen siyasi tartışmalara da vaktim yok, olmayan gündemleri konuşmaya hiç vaktim yok. Yani burada ben huzurunuzda tüm siyasi partilere gerçekten teşekkür ediyorum sağ olsunlar bizleri seviyorlar bu konuda destek vermek için de mücadele ediyorlar. İstişare ediyoruz konuşuyoruz hepsi ile ama şunu söyleyeyim ve ben de hangi arkadaşım gelirse gelsin hangi hemşehrim gelirse gelsin kim benim yanıma gelirse gelsin cenabı Allah şahittir hiç kimseye hangi partiye oy verdin diye sormadım.

Ahmet Akın iddialara noktayı koydu: Mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisi dir 2

"MENSUBU OLDUĞUM PARTİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'DİR"

Tek bir soru sordum size nasıl yardımcı olabilirim veya sizin için ne yapabilirim dedim. İnanın bunu yüreklilikle söylüyorum. Tabii şunun da altını çizmem lazım ha bunun farklı noktasına çekilmesini anlayamamakla birlikte defalarca söylememe rağmen tekrar söylemek istiyorum: mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan vidanjör şarampole devrildiKontrolden çıkan vidanjör şarampole devrildi
Ordu’da jandarma ekiplerinden denetimler: Aranan 54 şüpheli yakalandıOrdu’da jandarma ekiplerinden denetimler: Aranan 54 şüpheli yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ahmet Akın AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.