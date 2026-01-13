Ahmet Akın iddialara noktayı koydu: Mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir

Balıkesir Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla ilgili konuştu. Söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Akın, "Defalarca söylememe rağmen tekrar söylemek istiyorum mensubu olduğum partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'dir" diye konuştu.

BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDA AÇIKLAMA

Akın'ın belediye meclis toplantısındaki canlı konuşması şu şekilde:

"Geçtiğimiz günlerde Yalova'da DEAŞ terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen Kahraman polislerimize Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyorum yaralanan güvenlik güçlerimizi acil şifalar dilerim milletimiz başınız sağ olsun.

Değerli arkadaşlar benim yapım gereği inanın hiç kimseyi incitmeden çalışmalarıma devam ettiriyorum çok dikkat ediyorum yani memlekete hizmet etmek için gerçekten yürekten çalışan bir kardeşinizin sizler de öylesiniz tabii biz burada meclis üyelerimiz var nasıl mevzu üyelerine arkadaşlarımız var değerli hemşirelerim var müsaadenizle bir iki dakikanızı sizlerden alacağım.

"BİR TARTIŞMAYA NOKTA KOYMAK İSTİYORUM"

Değerli yol arkadaşlarım çünkü benim gözümde bu mecliste olan herkes Balıkesirimizi hizmet etme yolunda yol arkadaşımdır benim ben bunu böyle görüyorum AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti grubu bunlar hepimiz birlikte Balıkesir için Balıkesir için mücadele ediyoruz. Tabii bazı genel ayrıntılarda siyasi ayrıntılarda veya genel siyasette ayrıştığımız noktalar var. Gayet de doğal ama inanıyorum ki söz konusu Balıkesir ise hepimiz ve ben umuyorum diliyorum ve istiyorum. Görüyorum ki hepimiz yol arkadaşıyız aynı amacı taşıyoruz şimdi gündeme geçmeden önce de bir tartışmaya nokta koymak istiyorum ve sizlerden saygı bekliyorum.

"KAYBEDECEK VAKTİM YOK"

Çok değerli arkadaşlarım Balıkesirimizin çok geniş bir coğrafyası var çok büyük bir alana çok büyük bir alanda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz halkımızın acil ve öncelikli ihtiyaçları var. Birine cevap vermeye çalışarak kaybedecek vaktim yok hem şehirlilerim 31 Mart'ta 2024'te bana size bütün buradaki seçilmiş değerli arkadaşlarıma 1825 günlük Kredi verdi. İnanın ben her günümü Balıkesir'in bildiğimiz sorunları için uğraşmakla acil sorunlarını masaya yatırıp çözmekle geçiriyorum.

İhtiyaçlarını taleplerini gidebilmekle ilgili çalışıyorum ve böyle yapmaya devam edeceğim. Burada şunun da altını çizmem lazım gelen siyasi tartışmalara da vaktim yok, olmayan gündemleri konuşmaya hiç vaktim yok. Yani burada ben huzurunuzda tüm siyasi partilere gerçekten teşekkür ediyorum sağ olsunlar bizleri seviyorlar bu konuda destek vermek için de mücadele ediyorlar. İstişare ediyoruz konuşuyoruz hepsi ile ama şunu söyleyeyim ve ben de hangi arkadaşım gelirse gelsin hangi hemşehrim gelirse gelsin kim benim yanıma gelirse gelsin cenabı Allah şahittir hiç kimseye hangi partiye oy verdin diye sormadım.

"MENSUBU OLDUĞUM PARTİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'DİR"

Tek bir soru sordum size nasıl yardımcı olabilirim veya sizin için ne yapabilirim dedim. İnanın bunu yüreklilikle söylüyorum. Tabii şunun da altını çizmem lazım ha bunun farklı noktasına çekilmesini anlayamamakla birlikte defalarca söylememe rağmen tekrar söylemek istiyorum: mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir.