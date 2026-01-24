HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Ahmet Özer'den Devlet Bahçeli'ye yanıt! "Teşekkür ediyorum ama artık icraat bekliyoruz"

Ahmet Özer, hakkında verilen hapis cezasının ardından MHP Lideri Bahçeli'nin kendisiyle ilgili yaptığı destek açıklamasına ilişkin ilk kez konuştu. Özer, "Teşekkür ediyorum. Tabii ki gerçeği söylemiş. Ama biz artık icraat bekliyoruz. Ama ittifak ortaklarına da artık bu haksızlıklara, hukuksuzluklara son verebilmeleri için adım atmalarını bekliyoruz" dedi.

Ahmet Özer'den Devlet Bahçeli'ye yanıt! "Teşekkür ediyorum ama artık icraat bekliyoruz"
Devrim Karadağ

Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün terör iddiası ile açılan Kent Uzlaşısı davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Özer, bu cezanın ardından bugün Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da açıklamaya katıldı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'YE YANIT VERDİ

Özer'in konuşmasının sonunda bir gazeteci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün verilen hapis cezasına gösterdiği tepkiyi sordu. Bahçeli, İmralı Süreci'ne dikkat çekip Özer hapisteyken tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti.

Ahmet Özer den Devlet Bahçeli ye yanıt! "Teşekkür ediyorum ama artık icraat bekliyoruz" 1

"TEŞEKKÜR EDİYORUM AMA..."

Özer, Bahçeli'nin açıklaması ile ilgili şunları ifade etti:

"Sayın Bahçeli'nin bu beyanına teşekkür ediyorum. Tabii ki gerçeği söylemiş. Tabii ki bu dosya bomboş, bunun ne saikle verildiğini bizzati iktidarın ortağının ağzından bunun tescilidir. Ama beklentimiz şu.

Sayın Bahçeli de, Sayın Feti Yıldız da zaman zaman hukuka dair hepimizin de altına imza atacağı doğruları söylüyorlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahmet Özer kararı sonrası MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım Ahmet Özer kararı sonrası MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım

Ama biz artık icraat bekliyoruz. Biz artık bunun uygulamalarını bekliyoruz. O nedenle bunları tabii ki önemsiyoruz.

Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama ittifak ortaklarına da artık bu haksızlıklara, hukuksuzluklara son verebilmeleri için adım atmalarını bekliyoruz. "

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Partili Yayman'dan bayrak provokasyonuna tepki: "Uzanan eller kırılır, bu millet bayrağı yere düşürmez"AK Partili Yayman'dan bayrak provokasyonuna tepki: "Uzanan eller kırılır, bu millet bayrağı yere düşürmez"
Ağırbaş, COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlendiAğırbaş, COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Devlet Bahçeli CHP MHP Ahmet Özer
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.