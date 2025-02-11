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AK Parti'de bakanlık yarışı tüm hızıyla devam ediyor! Bot hesaplarla harcanan mesailer, herkes o koltukları istiyor: Son örneği Mehmet Tahmazoğlu

11.02.2025 10:29
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde beklenen değişim kapıda. Bazı AK Partili isimler yeni kabineye adını yazdırmak için ekstra mesai harcıyor. Bu sırada Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun X'teki bot hesaplardan kabine revizyonu için sıkça dillendirilmeye başlaması dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımlar bir değil, iki değil, üç değil!

AK Parti'de bakanlık yarışı tüm hızıyla devam ediyor! Bot hesaplarla harcanan mesailer, herkes o koltukları istiyor: Son örneği Mehmet Tahmazoğlu

Bakanlık koltuğunu isteyen AK Partili isimler adeta kolları sıvadı. Sosyal medyanın gücünden yararlanmak isteyen isimler bot hesaplara başvurmaktan geri durmuyor. Üstelik iddialar yalnızca sosyal medyayla sınırlı kalmayıp yerel basına da yansıyor.

DEĞİŞECEĞİ KONUŞULAN BAKANLIK İÇİN TAHMAZOĞLU'NUN ADI DİLE GETİRİLİYOR

Bu ay sonuna dek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde önemli ölçüde bir değişim gerçekleşmesi bekleniyor. Değişmesi beklenen bakanların ismi Ankara kulislerini hareketlendirdi. Bu kapsamda kulislerde adı iddia olarak konuşulan bakanlardan biri de Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun adı da sosyal medyada Ticaret Bakanlığı için dile getirilmeye başladı.

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REVİZYON KAPIDA, BOT HESAPLAR DEVREDE

Son günlerde X'teki bazı hesaplardan Mehmet Tahmazoğlu'nun Ticaret Bakanlığına getirilmesi önerileri paylaşılmaya başladı. Paylaşımların çok az takipçili ve pek paylaşımda bulunmayan hesaplardan yapılması dikkatlerden kaçmadı.

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"PAYLAŞIMLARIM KULİSLERDE OLAY OLMUŞ"

Öyle ki paylaşımlardan birinde Tahmazoğlu'nu Ticaret Bakanlığı için öneren bir hesap "Paylaşımlarım kulislerde olay olmuş. Ticaret Bakanlığı'nın apar topar denetimlere başlamasındaki etkin büyük diyorlar" dedi.

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"TİCARET BAKANI OLARAK İLK YAZAN BENDİM"

Bu hesapların paylaşımları yerel basına da yansıdı. Gaziantep basınında yer alan bir haberde Tahmazoğlu'nun adının bakanlık için geçtiği sosyal medya paylaşımı konu alındı. Paylaşımda "Ankara kulislerinde Ticaret Bakanı olarak Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun adının geçtiğini ilk yazan bendim. Mehmet Tahmazoğlu ile ülkedeki 3 harflilerin kâr çılgınlığı son bulacak. Gıda ve fahiş fiyat terörüne set çekilecek.Atın FAV'a bekleyin" ifadeleri yer alıyordu.

İşte son günlerde sıklaşmasıyla göze çarpan o paylaşımlardan bazıları ve paylaşımların sahibi hesaplar:

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4Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ak parti
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