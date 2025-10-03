HABER

AK Parti'den CHP'ye TBMM tepkisi: "Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahim"

TBMM'nin yeni yasama yılına başladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesi çok konuşuldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin açılışa ve resepsiyona katılmamasını eleştirerek "Meclis’i işlevsiz kılmaya çalışanlar her zaman vesayet odakları olmuştur. Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahimdir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mecliste konuşma gerçekleştirmiş, ayrıca akşam verilen resepsiyonda DEM Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, BBP, HÜDA PAR liderleriyle bir araya gelmişti.

CHP'nin ise protesto ederek açılışa katılmaması tartışmaları beraberinde getirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'ye tepki gösterdi.

Ömer Çelik paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın devletimizin başı olarak Yüce Meclis’in açıldığı gün saygıdeğer siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset ve devlet hayatımız için kıymetli bir birlikteliktir.

Milli iradenin tecelli ettiği mekan olan Yüce Meclis milletimizin yüksek iradesini temsil etmektedir. Milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş ve dünya siyasi tarihindeki en yüksek meşruiyet oranlarından biriyle görev yapan Cumhurbaşkanımızın, Yüce Meclis’teki birlikteliğe liderlik etmesi ve saygıdeğer siyasi parti liderlerinin buna iştirak etmesi, devlet hayatımızın derinliklerinden süzülen müstesna bir demokratik bilinci ortaya koymuştur.
Farklı görüşlere rağmen siyasi partilerin Meclis’in açılış gününde diyalog içinde olması, dış dünyadaki kaoslara da verilmiş net ve milli bir cevaptır.

Bu birlikteliğe dönük olumsuz yaklaşımların Meclis’i protesto etmek gibi tarihi bir yanlış içine düşen CHP yönetiminden ve sivil siyaseti yıpratmak isteyen bazı çevrelerden geldiğini görüyoruz. Bunlar “demokrasinin varlığına” ve “siyasetin mantığına” aykırı yaklaşımlardır.
Yüce Meclis’i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur. Siyaset yapma iddiasındaki her yapının “evi” Meclis’tir. Meclis’i işlevsiz kılmaya çalışanlar her zaman vesayet odakları olmuştur. Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahimdir.

Meclis milletin mekanıdır, demokratik siyaset milletin emanetidir.
Bu değerlere katkı veren herkesin yaklaşımı saygıdeğerdir. Aksine davranışlar ise milletin emanetine zarar vermektir."

