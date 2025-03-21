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AK Parti'den sokak çağrısı yapan Özgür Özel'e tepki: "Bu fitne ateşi yakmaktır"

21.03.2025 15:20
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokak çağrısına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bu, siyaset değildir, olsa olsa ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir fitne ateşi yakmaktır. " dedi.

AK Parti'den sokak çağrısı yapan Özgür Özel'e tepki: "Bu fitne ateşi yakmaktır"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Meşru siyaset kanalları ve milletimizin değerleriyle uyuşmazlıklarını daha fazla gizleyemeyen CHP'nin mevcut yönetimi, sokağı adres göstererek, kaosu kendi kirli siyasetleri için araç olarak kullanmak istemektedir. Bu, siyaset değildir, olsa olsa ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir fitne ateşi yakmaktır." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A İFTİRA ATIP..."

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisindeki acziyetini ve partisinin içine düştüğü kaosu perdelemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftira atıp sistematik olarak seviyesiz bir dille saldırmayı alışkanlık haline getirdiğini" kaydetti.

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"Bunun bir politika olmadığını, hastalıklı, müflis bir siyaset tarzı olduğunu" ifade eden Ala, "Partisinin içindeki koltuk mücadelelerinin, birbirlerini sırtından hançerlemelerin, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının oluşturduğu sorunları unutturmak için siyasetin seviyesini düşürmeyi bir yöntem olarak benimsemiştir. Aziz milletimizin irade ve arzusu ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin, asılsız, yersiz, temelsiz iftira ve ifadelerle saldırma zavallılığı içine girmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'yi bölgesinde istikrarlı bir güce dönüştürdüğünü ve küresel barış diplomasisinin öncüsü olarak, daha adil bir dünya arzusu içindeki tüm mazlum halkların umudu olduğunu belirten Ala, Erdoğan'ın dünyadaki ve Türkiye'nin etrafındaki uluslararası sorun ile krizlerde çözümün adresi olarak yoğun bir liderler diplomasisi yürüttüğünü vurguladı.

"ERDOĞAN'I DARBECİLİKLE İTHAM ETMEK KOMİK"

Efkan Ala, "Darbe girişimlerine, muhtıralara ve daha nice antidemokratik saldırılara rağmen Türkiye'nin istikrar içerisinde büyümesini ve kalkınmasını sağlayan, Türkiye'yi bölgesel bir güç ve küresel bir aktör haline getiren AK Parti'yi ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı darbecilikle itham etmek, anlamsız, komik ve CHP içindeki kaosu örtbas etmeye, perdelemeye yönelik siyasi hokkabazlıktır." ifadelerini kullandı.

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"DEMOKRASİMİZE KUMPAS KURMAKTAN VAZGEÇMELİDİR"

Türkiye ve dünya gerçeklerinden kopuk, bugüne ve geleceğe dair hiçbir politikası olmayanların, şahsi ikballerini ve beklentilerini her şeyin üzerinde gören, gerekirse bunun için ülkeyi yakmayı, insanları birbirine düşürmeyi dahi göze alanların dün ile bugün arasındaki fark ile gelecek vizyonunu anlamalarını beklemediklerini belirten Ala, şunları kaydetti:

"Meşru siyaset kanalları ve milletimizin değerleriyle uyuşmazlıklarını daha fazla gizleyemeyen CHP'nin mevcut yönetimi, sokağı adres göstererek, kaosu kendi kirli siyasetleri için araç olarak kullanmak istemektedir. Bu, siyaset değildir, olsa olsa ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir fitne ateşi yakmaktır. Yalan, iftira ve kaos siyasetlerine, bekledikleri desteği alamayan mevcut CHP yönetimi, milletimizin ve ülkemizin topyekun hilafına olan bu tutumundan ve demokrasimize kumpas kurmaktan vazgeçmelidir. Siyasette tek bildikleri ve kullandıkları dil kavga, kaos, çatışma, huzursuzluk, darbe çağrısı olanlara hatırlatmak isteriz ki, ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirmek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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