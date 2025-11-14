HABER

AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: "Gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz"

Yunanistan'ın Türkiye'nin yasını hedef alan skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki geldi. Ömer Çelik "O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz" dedi.

Hazar Gönüllü

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan TSK'ya ait C130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan'da düşmüş ve 20 askerimiz şehit olmuştu. Yunanistan Hava Kuvvetleri ise C-130 tipi uçakların yer aldığı görselleri "Günün fotoğrafları" notuyla paylaşmış, paylaşımın altına tepki mesajları yağınca bir süre sonra gönderiyi silerek taziye mektubu paylaşmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yunanistan'ın söz konusu skandalına sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla tepki gösterdi:

"Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz.

Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur.

Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur.

O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."

