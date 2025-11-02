HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın acı günü

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, hayatını kaybeden eniştesinin cenaze törenine katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın acı günü

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın kız kardeşi Leyla Kukul'un eşi Faik Gürdal Kukul (53) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kukul'un cenazesi özel hastanenin morgundan alınarak Bozhane Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine Efkan Ala'nın yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ın yanı sıra protokol üyeleri ve yakınları katıldı.

ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Kukul'un cenazesi ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedildi. Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır'da kuyumculara sahte altın satan 3 kişi gözaltına alındıIğdır'da kuyumculara sahte altın satan 3 kişi gözaltına alındı
Samsun'da narkotik operasyonu! 9 kişi yakalandıSamsun'da narkotik operasyonu! 9 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Efkan Ala
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Diğer Haberler

Iğdır'da kuyumculara sahte altın satan 3 kişi gözaltına alındı

Iğdır'da kuyumculara sahte altın satan 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'da narkotik operasyonu! 9 kişi yakalandı

Samsun'da narkotik operasyonu! 9 kişi yakalandı

Edirne'de otomobil ekmek fırınına girdi! Kazada 4 kişi yaralandı

Otomobil ekmek fırınına girdi! Yaralılar var

Kavaklıdere’deki orman yangını kontrol altına alındı

Kavaklıdere’deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

İYİ Parti lideri Dervişoğlu: "Cumhuriyeti yıktırtmayacağız"

İYİ Parti lideri Dervişoğlu: "Cumhuriyeti yıktırtmayacağız"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.