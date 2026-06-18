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AK Parti’ye iki yeni transfer iddiası: Rasim Arı için tarih de verildi

Siyaset kulislerini hareketlendiren transfer iddiaları gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ile İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın AK Parti’ye katılacağını öne sürerken tarih de verdi.

AK Parti’ye iki yeni transfer iddiası: Rasim Arı için tarih de verildi
Mehmet Hazar Gönüllü

Siyaset sahnesi transfer iddialarıyla çalkalanmaya devame diyor. tv100 ekranlarında konuşan gazeteci Sinan Burhan, önümüzdeki günlerde siyasette yeni parti geçişlerinin yaşanabileceğini söyledi. Burhan’ın aktardığı kulis bilgisine göre, CHP’den istifa eden Nimet Özdemir ile İYİ Parti’den seçilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın 25 Haziran’da AK Parti’ye katılması bekleniyor.

NİMET ÖZDEMİR CHP’DEN İSTİFA ETMİŞTİ

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa ettiğini duyurmuş, Meclis Başkanlığı’na sunduğu dilekçede “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum” ifadelerini kullanmıştı. TBMM’nin internet sitesinde Özdemir’in partisi “Bağımsız” olarak güncellenmişti.

AK Parti’ye iki yeni transfer iddiası: Rasim Arı için tarih de verildi 1

GERÇEKLEŞİRSE ÜÇ YILDA ÜÇÜNCÜ PARTİ

Nimet Özdemir, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti listesinden İstanbul milletvekili seçilmişti. Özdemir, 2024 yılında İYİ Parti’den istifa etmiş, daha sonra CHP’ye katılmıştı. CHP’den de ayrılan Özdemir için şimdi AK Parti iddiası gündeme geldi. İddia gerçekleşirse Özdemir, üç yıl içinde üçüncü parti geçişini yapmış olacak.

AK Parti’ye iki yeni transfer iddiası: Rasim Arı için tarih de verildi 2

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RASİM ARI İÇİN DE AK PARTİ İDDİASI

Sinan Burhan’ın AK Parti’ye geçeceğini öne sürdüğü bir diğer isim ise Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı oldu.

AK Parti’ye iki yeni transfer iddiası: Rasim Arı için tarih de verildi 3

Rasim Arı, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti adayı olarak Nevşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Daha sonra görevinden ayrılan Arı, 2023 yılında İYİ Parti’ye katılmıştı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti adayı olarak yeniden Nevşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

GÖZLER BU TARİHE ÇEVRİLDİ

Burhan’ın iddiasına göre Arı’nın da 25 Haziran’da AK Parti’ye katılması bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN DE KULİS HAREKETLİLİĞİ

Burhan, canlı yayında parti geçişlerinin yalnızca Nimet Özdemir ve Rasim Arı ile sınırlı kalmayabileceğini de söyledi. Burhan’ın aktardığına göre Ankara’nın Haymana ve Nallıhan belediye başkanlarının da AK Parti’ye katılımı büyük ölçüde netleşti. Gölbaşı Belediyesi için ise henüz kesinleşmiş bir durum olmadığını belirten Burhan, bu konuda temasların sürdüğünü ifade etti.

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Belediye başkanı Milletvekili CHP ak parti
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