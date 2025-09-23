HABER

AK Partili iki belediye de mercek altında! Peş peşe operasyonlardan sonra Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Açıklanamayacak ilişkilerle anılıyorlar"

Siyasetin gündeminde 2025 yılının ilk aylarından beri yolsuzluk ve irtikap operasyonları var. Bu sabah saatlerinde de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne “konser” baskını yapıldı. 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konserlerde yolsuzluk olduğu öne sürülüyor. Gazeteci İsmail Saymaz, dün akşam Halk TV’deki programında iki AK Partili belediyenin de radarda olduğunu açıkladı! İşte o belediyeler…

Belediyelere yönelik soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. İBB'ye yönelik operasyon uzun süredir Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken bu sabah da ABB'ye bazı konser harcamalarının kamu zararına yol açtığı iddialarından operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde ise AK Partili Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklanmıştı.

AK PARTİLİ İKİ BELEDİYENİN ADINI VERDİ: "AÇIKLANAMAYACAK İLİŞKİLER"

Başka belediyeler de soruşturma açılıp açılmayacağı merak edilirken Ankara kulislerinde konuşulanlara göre iki belediye daha mercek altında. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki açıklamasında "AK Parti kulislerinde iki belediyenin daha açıklanamayacak ilişkilerle anıldığı ifade ediliyor" deyip AK Partili İzmir Menemen Belediyesi ve Çanakkale Gelibolu belediyelerinin isimlerini verdi.

"BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖNDERSE İMAR VERİLEN BİNALARDAKİ FARKLILIKLARI GÖRSE BİLE YETER"

Saymaz, "Bir AK Partili yetkili bana şunu söyledi"diyerek Menemen Belediyesi hakkında şunları aktardı:
"Menemen'de yürürken bir anda 5 katlı bina, bir anda 15 katlı bina görebilirsiniz. İçişleri Bakanlığı Menemen'e müfettiş gönderse imar verilen binalardaki farklılıkları görse bile yeterli. Bütün tarım arazilerini depolara vermişler. Menemen Belediyesi’nin eleman sayısının da 4.600’a çıktığı ifade ediliyor."

"BELEDİYE BAŞKANI İLE SELAMI SABAHI KESMİŞ"

Gelibolu Belediyesi'ne değinen Saymaz "Yine aynı AK Partili kaynaklarım Gelibolu'da da sıkıntılı işlerin olduğunu belirtiyor. Bülent Turan, bilindiği gibi AK Parti'nin önemli isimlerindendir. Aynı zamanda İçişleri Bakan Yardımcısı. Gelibolu'daki olayın o kadar ayyuka çıktığı ifade ediliyor ki Bülent Turan'ın Gelibolu Belediye Başkanı ile selamı sabahı kestiği ifade ediliyor" diye konuştu.

