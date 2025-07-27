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Alevlerin arasında kaldı! Bursa'da orman yangınını söndürmeye çalışıyordu: "Çocuklarım yanacak diye çok korktum"

Türkiye Bursa'da yanan ormanlarla kahroldu. Yangında şu ana dek can kaybı yaşanmadı ancak bunun için cansiperane bir mücadele verildi. Gürsu'daki orman yangınında eşi ve çocuklarıyla alevlere müdahale etmeye çalışan kadın alevlerin arasında kaldı. Son anda kurtarılan kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Alevlerin arasında kaldı! Bursa'da orman yangınını söndürmeye çalışıyordu: "Çocuklarım yanacak diye çok korktum"

Bursa’nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, eşi ve çocuklarıyla birlikte alevlere müdahale etmeye çalışan kadın, yangının ortasında kaldı.

Alevlerin arasında kaldı! Bursa da orman yangınını söndürmeye çalışıyordu: "Çocuklarım yanacak diye çok korktum" 1

ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDI

Ekiplerin kurtardığı kadın, yaşadığı korku dolu anları DHA muhabirine anlattı. Yaangının saat 4 buçuk, 5 sıralarında bulundukları tepeye geldiğini söyleyen kadın şöyle devam etti:
Oraya gelince zaten bir anda buraya geldi alevler. Eşimle birlikteydik, ondan sonra evlatlarımın hepsi geldi. Büyük oğlum çalışıyordu, o geldi yetişti, söndürmeye gittiler. Arabamız oralarda kaldı, bir arkadaşa çektirdik. Allah’ım, sönsün, başka hiçbir şey istemiyorum. Çok korktum. Birden harladı, yandı. Çocuklarım yanacak diye çok korktum” sözleriyle anlattı.

Alevlerin arasında kaldı! Bursa da orman yangınını söndürmeye çalışıyordu: "Çocuklarım yanacak diye çok korktum" 2

BURSA'DAKİ YANGINLARDA SON DURUM

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Alevlerin arasında kaldı! Bursa da orman yangınını söndürmeye çalışıyordu: "Çocuklarım yanacak diye çok korktum" 3

MÜDAHALE BU SABAH YENİDEN BAŞLADI

Gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarında günün ağarmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağının da havadan müdahalesi devam ediyor.

Alevlerin arasında kaldı! Bursa da orman yangınını söndürmeye çalışıyordu: "Çocuklarım yanacak diye çok korktum" 4

Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisindeki orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım Kavşağı ayrımı-Bursa Doğu Kavşağı ile Bursa Doğu Kavşağı-Turanköy Kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

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(DHA-AA)
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa orman yangını alev
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