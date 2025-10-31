Ali Babacan AK Parti'ye geri mi dönecek? İddialar sonrası kendisi açıkladı

Resepsiyon sonrası gündeme gelen "AK Parti'ye geri mi dönecek?" sorusuna yanıt veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyasi partilerle diyaloğa önem verdiklerini, partilerin birbiriyle konuşabilmesi gerektiğini, ancak iş birliğinin ayrı bir konu olduğunu vurguladı. Babacan, “Hiçbir partiye karşı kategorik bir tutumumuz yok. Daha önce CHP dâhil pek çok partiyle de çalıştık” dedi.

"AK PARTİ’DEN AYRILMA SEBEBİMİZ BUGÜN DE GEÇERLİ"

AK Parti’den ayrılış sebeplerinin halen geçerli olduğunu ifade eden Babacan, şöyle devam etti:

"AK Parti’den ayrılma sebebimiz kişisel sebeplere dayalı değildi. Aynı gerekçeler bugün için de geçerlidir. Türkiye hiçbir zaman iki kutuplu bir siyasete mahkûm olmamalıdır. Bilindiği gibi AK Parti’nin 73 kurucusundan birisiyim. Partinin kuruluş ilke ve değerlerini bugün de desteklerim. Kuruluş programının altına bugün de imzamı atarım. Ayrılık gerekçelerimizin en önemlisi, o ilkelerden uzaklaşılmış olmasıdır."

"BUGÜNLERDE BİZE GÖREV BİÇENLER YİNE ÇOĞALDI"

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; Ali Babacan “AK Parti’ye katılacak, ekonominin başına geçecek” iddialarına da açıklık getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Ekonominin başına geçeceğim iddiaları doğru değil. Böyle bir niyetimiz ve hedefimiz yok. Bugünlerde bize görev biçenler yine çoğaldı. Dedikodunun bini bir para. Bu dedikoduları üretenlerin önce şunu anlaması lazım; biz bu ülkenin yönetiminin tümüne talibiz. Çünkü ülkeyi yönetmeye en hazır olan biziz."