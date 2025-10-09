HABER

Ali Babacan'dan CHP'ye sert sözler! "Bizim üzerimizden bir çatışma yürüttüler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı fotoğraf karesinde yer aldığı için eleştirilen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan CHP'ye sert çıkış geldi. "Bizim üzerimizden bir çatışma yürüttüler" diyen Babacan, "Bütün anketler DEVA'nın bu kadar sayıda milletvekili hak etmediğini söylese, CHP niye bunu bize teklif etsin. CHP hayır kurumu mu, sebil çeşmesi mi?" dedi.

Recep Demircan

Son dönemdeki CHP'li belediye ve başkanlara yönelik operasyonlar sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel tutum değişikliğine gitmiş ve 1 Ekim'deki TBMM açılışına katılmamıştı.

FOTOĞRAF GÜNDEM OLMUŞTU

1 Ekim'de muhalefet parti liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kamuoyuna yansıyan fotoğrafı ise gündem olmuştu.

"BİZİM ÜZERİMİZDEN BİR ÇATIŞMA YÜRÜTTÜLER"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'den gelen eleştirilere yanıt verdi. Gazeteci Kenan Taş'a konuşan Babacan şunları ifade etti:

"CHP'nin 2023 seçime giderkenki yönetimi ki, kurumlarda devamlılık vardır. Kurumsal bir karar alındıysa diğer partilerle ilgili onu arkasında durur. Yönetim değişti, eski yönetimi eleştirmek için bizim üzerimizden bir çatışma yürüttüler. Biz bunları sabırla izledik. 2023 seçimlerine giderken ortak liste talebi CHP'den bize geldi. CHP yönetimi ortak liste olmazsa Meclis'te çoğunluğu sağlayamıyoruz dedi. Bizim verdiğimiz isimler CHP Parti Meclisi'nde tek tek ekrana düşürüldü, listeler ilan edildi. O gün itiraz etmeyenler sonra mırın kırın etmeye başladılar.

"CHP HAYIR KURUMU MU, SEBİL ÇEŞMESİ Mİ?

CHP'ye borçlunusuz diyenlere Erbakan gibi 'hadi oradan' diyoruz. Alnımızın teriyle kazandık. Bütün anketler DEVA'nın bu kadar sayıda milletvekili haketmediğini söylese, CHP niye bunu bize teklif etsin. CHP hayır kurumu mu sebil çeşmesi mi? Bırakın 15 23 tane milletvekili hakettiğimizi gösteren simülasyonları getirdiler bize gösterdiler. Beni daha fazla konuşturmasınlar. Kimseye hakkımızı gasp ettirmeyiz.

