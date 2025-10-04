HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Erbakan'ın sözleri çok konuşulur! Topu diğer liderlere attı, 'referandum' çıkışı dikkat çekti

CHP'nin katılmadığı TBMM resepsiyonunda muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesi ses getirdi. Erdoğan'la el sıkışan liderlerden Fatih Erbakan o akşam yaşananlara ilişkin gündem yaratacak bir çıkışa imza attı. 'Yeni ittifak' iddialarına yanıt veren Erbakan'ın sözleri çok konuşulur!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılına başladığı pazartesi günü akşam verilen resepsiyon gündeme damga vurdu. Öyle ki Ankara kulislerinde yeni ittifak, anayasa hazırlığı gibi iddialar dolaşmaya başladı.

ERDOĞAN VE MUHALEFET LİDERLERİ BİR ARADAYDI

Meclisteki Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan la bir araya gelen Erbakan ın sözleri çok konuşulur! Topu diğer liderlere attı, referandum çıkışı dikkat çekti 1

ERBAKAN: "BİZ ÇIKTIK AMA DİĞER GENEL BAŞKANLAR OTURDU"

Fatih Erbakan, o akşamki kareye ilişkin "Biz Sayın Cumhurbaşkanına hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, elini sıktık. Orada bulunmadık, sonradan salondan dışarı çıktık. Ancak diğer genel başkanlar orada oturmayı tercih ettiler, bulundular" sözleriyle çarpıcı bir çıkış yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan la bir araya gelen Erbakan ın sözleri çok konuşulur! Topu diğer liderlere attı, referandum çıkışı dikkat çekti 2

"SPONTANE GELİŞTİ"

Partisinin genel merkezinde düzenlediği Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Erbakan, söz konusu resepsiyona ilişkin şöyle konuştu:
"Orada tamamen tabiricaizse spontane gelişen bir durum oluştu. Biz de oradaydık. Sayın Cumhurbaşkanı'na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, elini sıktık. Biz orada bulunmadık, sonradan salondan dışarı çıktık. Ancak diğer genel başkanlar orada oturmayı tercih ettiler, bulundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan la bir araya gelen Erbakan ın sözleri çok konuşulur! Topu diğer liderlere attı, referandum çıkışı dikkat çekti 3

"YENİ İTTİFAKIN HABERCİSİ OLMAZ"

Orada Sayın Cumhurbaşkanı, bir cumhurbaşkanı sıfatıyla bulunuyor. Yeni yasama yılının açılış töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında. Dolayısıyla sanki ‘AK Parti Genel Merkezi'nde Sayın Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla bulunuyormuş da orada bir araya gelmişler, görüşmüşler' gibi bir durum çıkartmamak lazım diye düşünüyorum. Bu fotoğrafın herhangi bir ittifakın, yeni bir oluşumun habercisi olacağını zannetmiyorum.

'REFERANDUM' ÇIKIŞI

Referandum konusunda biz her zaman millete gidilmesinden, sorulmasından yanayız. Meclisinin kendisinin bir karar almasındansa millete bu anayasa değişikliğinin, bu kararın tasdik ettirilmesi daha demokratik, daha uygun olur diye düşünüyoruz" dedi. (DHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Partisi CHP Fatih Erbakan muhalefet tbmm
