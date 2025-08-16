Altın varaklı odası ve lüks yaşamı gündem olmuştu! Avukat Cem Duman gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan tespitler sonrasında, Yılmaz'la birlikte hareket ettiği değerlendirilen, aralarında 2 avukatın da olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN AVUKATIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Gözaltına alınan avukatlardan birisi olan Cem Duman'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetiyle arasının iyi olduğuna, Külliye'den kendisine 'çok değerli bir büyüğü olan devlet erkanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi forsu imzalı kravat hediye gönderildiğini anlattığı görüldü.

KENDİSİNİ ERDOĞAN'A VE HÜKÜMETE YAKINMIŞ GİBİ TANITMIŞ: "KÜLLİYE İMZALI HEDİYE..."

Liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan avukat Cem Duman'ın kendi reklamını yaptığı sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmine yer vererek kendini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanına yakınmış gibi takdim etmiş.

Sosyal medyadaki bir paylaşımında kendisine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden hediye olarak kravat gönderildiğini söyleyen Duman şu ifadeleri kullanıyor;

"Çok değerli bir büyüğümüzden, devlet erkanımızdan, sayın Cumhurbaşkanımız adına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi forsu imzalı bir kravat hediye aldım bugün. Hem Cumhurbaşkanımıza hem de ismini söyleyemeceğim çok değerli büyüğüme teşekkür ediyorum"

"BUGÜN EN DOĞRU VURUŞU YAPABİLDİM Mİ?"

Gözaltına alınan avukat Cem Duman, bir başka paylaşımında ise golf sporu ile avukatlık arasında bağ kurarak, "Golf sporu ile avukatlık birbirine çok benzer. Avukatlık mesleğinde de golf oyunun da bir vuruş yaparsın ya ileriye gidersin ya geriye düşersin" ifadelerini kullanmış.

İşte avukat Cem Duman'ın tepki çeken videosundaki ifadeleri;

"Bazı oyunlar sessizlik ister. Çünkü en büyük mücadeleler kalabalıkta değil yalnızlıkta kazanılır. Golf sporu ve avukatlık da böyledir. İkisi de bireyseldir, ikisi de strateji ister. Hata da başarı da sana yazar. Avukatlık mesleğinde de golf oyunun da bir vuruş yaparsın ya ileriye gidersin ya geriye düşersin. Tıpkı bir cümleyle dosyanın yönünü değiştirebileceğin gibi.

Avukatlıkta ya kazanırsın ya ders alırsın. Ve her gün, tek bir soruyla biter; "Bugün en doğru vuruşu yapabildim mi?"

AK PARTİLİ VEKİLDEN, AVUKAT DUMAN'IN PAYLAŞIMLARINA TEPKİ: "CUMHURBAŞKANIMIZIN FOTOĞRAFI İSTİSMAR ARACI DEĞİLDİR"

Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan avukat Cem Duman'ın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin adını istismar ederek kendi reklamını yapmasına AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan tepki geldi.

İnan, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Son dönemde bazı şahısların, ofislerini şatafatlı dekorlarla süsleyip altın varaklı masalar, kırmızı taht koltuklar arasında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bir vitrin süsü gibi kullanarak milleti etkilemeye çalıştıkları görülüyor.

Açıkça ifade edelim ki, o fotoğraf bir makam odasının dekoru değildir. İstismar aracı hiç değildir.

O fotoğraf, bir davanın, bir mücadelenin ve millete hizmet yolunda ödenen büyük bedellerin sembolüdür.

Cumhurbaşkanımızın hatırasını kendi şahsi reklamına alet edenler, kamuoyu nezdinde asla karşılık bulamayacaktır.

Bu istismarcılarla bireysel düzeyde mücadele etmekle kalmayacak, parti olarak da ayrı bir mücadele içine gireceğiz.

Çünkü bizim için bu dava, makam süslerinin değil, milletin derdiyle dertlenenlerin, gece gündüz çalışanların davasıdır."