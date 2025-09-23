HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'daki 'konser' soruşturması için İsmail Saymaz'dan olay iddia: "2 dosya daha var! Genişletilecek"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'konser' operasyonu sonrası soruşturmanın seyriyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, kendisine gelen kulis bilgilerini canlı yayında aktardı. Saymaz yaptığı açıklamada 'Soruşturma genişletilecek, 2 dosya daha var ve onlarla birleştirilecek.' iddiasında bulundu.

Ankara'daki 'konser' soruşturması için İsmail Saymaz'dan olay iddia: "2 dosya daha var! Genişletilecek"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'konser' soruşturmasında bu sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Yapılan operasyonla 13 kişi gözaltına alındı. Söz konusu soruşturmanın yankıları sürerken gazeteci İsmail Saymaz, canlı yayında kulis bilgilerini paylaştı.

"BAŞKA HALKALARI OLABİLİR"

"Bana gelen bilgiler Ankara operasyonunun başka halkaları olabileceği yönünde" diyen İsmail Saymaz, yeni gelişmeler olabileceğine dikkat çekti.

Ankara daki konser soruşturması için İsmail Saymaz dan olay iddia: "2 dosya daha var! Genişletilecek" 1

ÇARPICI İDDİA: "OPERASYON GENİŞLETİLECEK"

Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonuyla ilgili şu kulisleri aktardı:

-"Bana gelen bilgiler Ankara operasyonunun başka halkaları olabileceği yönünde.

-Şimdilik konser ihaleleriyle başlayan bu soruşturmaya halihazırda devam eden başka dosyalar da katılabilir. Öyle görünüyor. Ankara'daki dosyayı başka şimdilik konser ihalesiyle başlayan dosyayı başka dosyaları ekleyerek büyütme çabasına girilebilir."

Ankara daki konser soruşturması için İsmail Saymaz dan olay iddia: "2 dosya daha var! Genişletilecek" 2

"2 AYRI DOSYA DAHA VAR"

-"Bunlardan birinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi Portaş ve Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili iki ayrı soruşturma olduğu yönünde duyum geldi bana. Ve burada işte bir kamu zararı olduğu iddiasından hareketle iki ayrı dosyanın da hazırlanmış olacağı yönünde bir işte bilgi ulaştı bana.

  • Dolayısıyla Ankara üzerindeki kıskacın da daha bir daha da büyüyeceği yönünde duyumlara sahibim."

İlginizi Çekebilir

Ankara'daki konser soruşturmasında 3 tanınmış isim de gözaltında

Ankara'daki konser soruşturmasında 3 tanınmış isim de gözaltında

 Melih Gökçek ABB operasyonunu önceden mi haber verdi?

Melih Gökçek ABB operasyonunu önceden mi haber verdi?

 AK Partili iki belediye de mercek altında: "Açıklanamayacak ilişkiler"

AK Partili iki belediye de mercek altında: "Açıklanamayacak ilişkiler"

 ABB'ye konser soruşturması! Gözaltılar var

ABB'ye konser soruşturması! Gözaltılar var
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'e bir şok daha! Avrupa ülkesi harekete geçti: Yasaklandıİsrail'e bir şok daha! Avrupa ülkesi harekete geçti: Yasaklandı
Cumhurbaşkanımız tarihe geçecek bir konuşma yapacakCumhurbaşkanımız tarihe geçecek bir konuşma yapacak
Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediyesi İsmail Saymaz soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.