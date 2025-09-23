Ankara'daki 'konser' soruşturması için İsmail Saymaz'dan olay iddia: "2 dosya daha var! Genişletilecek"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'konser' soruşturmasında bu sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Yapılan operasyonla 13 kişi gözaltına alındı. Söz konusu soruşturmanın yankıları sürerken gazeteci İsmail Saymaz, canlı yayında kulis bilgilerini paylaştı.

"BAŞKA HALKALARI OLABİLİR"

"Bana gelen bilgiler Ankara operasyonunun başka halkaları olabileceği yönünde" diyen İsmail Saymaz, yeni gelişmeler olabileceğine dikkat çekti.

ÇARPICI İDDİA: "OPERASYON GENİŞLETİLECEK"

Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonuyla ilgili şu kulisleri aktardı:

-"Bana gelen bilgiler Ankara operasyonunun başka halkaları olabileceği yönünde.

-Şimdilik konser ihaleleriyle başlayan bu soruşturmaya halihazırda devam eden başka dosyalar da katılabilir. Öyle görünüyor. Ankara'daki dosyayı başka şimdilik konser ihalesiyle başlayan dosyayı başka dosyaları ekleyerek büyütme çabasına girilebilir."

"2 AYRI DOSYA DAHA VAR"

-"Bunlardan birinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi Portaş ve Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili iki ayrı soruşturma olduğu yönünde duyum geldi bana. Ve burada işte bir kamu zararı olduğu iddiasından hareketle iki ayrı dosyanın da hazırlanmış olacağı yönünde bir işte bilgi ulaştı bana.