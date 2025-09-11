HABER

Ankara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

Bu sabah Başkent güne depremle uyandı. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4,1 olarak açıklandı. Sarsıntının merkez üssü Kalecik, saati 08.24, derinliği ise 11 km olarak duyuruldu. Profesör Naci Görür, deprem sonrası korkutan açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama...

Cansu Akalp

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre, Ankara Kalecik'te saat 08.24'te, 11.08 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÖRÜR'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA!

Deprem endişe yaratırken deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, '7'ye varan deprem üretebilir uyarısında bulunan Naci Görür, "Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

Ankara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

