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Antalya'da orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor! Gazipaşa'da bir mahalle boşaltıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına yaklaştı. Gürçam Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Antalya'da orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor! Gazipaşa'da bir mahalle boşaltıldı
Mustafa Fidan

Sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'nde başlayan orman yangını, sarp arazi ve yoğun bitki örtüsünün yanı sıra rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Antalya da orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor! Gazipaşa da bir mahalle boşaltıldı 1

BİR MAHALLEDE VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Alevler, saatler içinde Doğanca'dan Gürçam Mahallesi Karetepe mevkiine kadar ulaştı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Antalya da orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor! Gazipaşa da bir mahalle boşaltıldı 1

Jandarma ekipleri, Gürçam Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti.

Antalya da orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor! Gazipaşa da bir mahalle boşaltıldı 3

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN ÇABA

Tahliye edilen mahalle sakinleri güvenli bölgelere sevk edilirken, bölgeye çok sayıda arazöz, helikopter ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahale çalışmaları devam ederken, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun çaba harcanıyor.

Antalya da orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor! Gazipaşa da bir mahalle boşaltıldı 4

(İHA)

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antalya yangın Gazipaşa orman yangını
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