Antalya'da orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor! Gazipaşa'da bir mahalle boşaltıldı

Sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'nde başlayan orman yangını, sarp arazi ve yoğun bitki örtüsünün yanı sıra rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

BİR MAHALLEDE VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Alevler, saatler içinde Doğanca'dan Gürçam Mahallesi Karetepe mevkiine kadar ulaştı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Jandarma ekipleri, Gürçam Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN ÇABA

Tahliye edilen mahalle sakinleri güvenli bölgelere sevk edilirken, bölgeye çok sayıda arazöz, helikopter ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahale çalışmaları devam ederken, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun çaba harcanıyor.

(İHA)