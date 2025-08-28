Apple’dan iPhone 17 serisi geliyor! İşte çıkış tarihi, özellikleri, modelleri ve Türkiye fiyatı

Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 serisi için geri sayım başladı. Teknoloji dünyasının gündeminde iPhone 17 çıkış tarihi, Türkiye fiyatı ve yeni özellikleri var. iPhone 17 Pro Max fiyatı, iPhone 17 Air ultra ince tasarımı ve iPhone 17 Pro özellikleri şimdiden tartışılıyor. Yüksek ihtimalle Apple’ın etkinliğinde tanıtılacak olan iPhone 17 serisiyle birlikte, Apple iPhone 17 fiyat listesi ve ön sipariş tarihi de netleşecek.

APPLE ETKİNLİK TARİHİ VERDİ

Apple’ın yeni amiral gemisi modellerinden oluşacak iPhone 17 serisi merakla beklenirken, Cupertinolu şirket ise geleneksel eylül ayı lansman etkinliğinin tarihini 9 Eylül 2025 olarak duyurdu.

İddialara göre, iPhone 17 ailesinin tanıtılacağı bu etkinliğin ardından 12 Eylül’de iPhone 17 için ön siparişler başlayacak, 19 Eylül’de satışlar resmen açılacak.

Türkiye’de ise iPhone 17 modellerinin eylül sonu veya ekim başında satışa çıkması bekleniyor.

IPHONE 17 SERİSİ: DÖRT YENİ MODEL

Elde edilen son bilgilere göre Apple, bu yıl dört farklı model tanıtacak:

iPhone 17

iPhone 17 Air (ultra ince tasarım)

(ultra ince tasarım) iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Yine iddialara göre serinin en dikkat çeken modeli, yalnızca 5,5–6 mm kalınlığa sahip iPhone 17 Air olacak. Bu model, Apple’ın bugüne kadarki en ince iPhone'u olarak öne çıkacak.

Uzmanlara göre iPhone 17 Pro Max ise en çok ilgi görecek model olacak. Ancak iPhone 17 Air, ultra ince tasarımıyla Apple’ın yeni dönemde farklı bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçladığını gösteriyor.

IPHONE 17 ÖZELLİKLERİ

Yeni serinin öne çıkan donanım detayları şöyle:

Tasarım: Yeniden tasarlanmış kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island, alüminyum temelli gövde

Yeniden tasarlanmış kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island, alüminyum temelli gövde Ekran: LTPO OLED, 120 Hz ProMotion ekran

LTPO OLED, 120 Hz ProMotion ekran İşlemci: A18 / A19 çipi, Pro modellerde A19 Pro işlemci

A18 / A19 çipi, Pro modellerde A19 Pro işlemci Bellek: iPhone 17 ve 17 Air’de 8 GB RAM, Pro ve Pro Max’te 12 GB RAM

iPhone 17 ve 17 Air’de 8 GB RAM, Pro ve Pro Max’te 12 GB RAM Kamera: 24 MP ön kamera, Pro modellerde üçlü 48 MP arka kamera, 8× optik zoom, 8K video desteği

24 MP ön kamera, Pro modellerde üçlü 48 MP arka kamera, 8× optik zoom, 8K video desteği Bağlantı: Wi-Fi 7, 5G modem, 35 W hızlı şarj ve Qi2 kablosuz şarj desteği

ÖNCEKİ SERİLERLE KARŞILAŞTIRMA

Bir önceki yıl çıkan iPhone 16 serisine göre iPhone 17 modellerinde en büyük fark daha ince ve yeniden şekillendirilmiş tasarım, güçlü kamera sistemi ve yeni nesil A19 Pro işlemci olacak.

IPHONE 17 TÜRKİYE FİYATLARI

Apple’ın bu yıl fiyatlarda artışa gitmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, iPhone 17 serisinde yaklaşık 50 dolarlık fiyat artışı gündemde.

Buna bağlı olarak iPhone 17 Türkiye fiyatları için beklenen fiyat listesi şöyle:

iPhone 17: 849 dolar / 82.999 TL

849 dolar / 82.999 TL iPhone 17 Air: 949 dolar / 92.999 TL

949 dolar / 92.999 TL iPhone 17 Pro: 1.049 dolar / 104.999 TL

1.049 dolar / 104.999 TL iPhone 17 Pro Max: 1.249 dolar / 124.999 TL

Türkiye fiyatları açısından bakıldığında ise, iPhone 16 Pro Max’in çıkış fiyatı 99.999 TL seviyesindeydi. Bu yıl iPhone 17 Pro Max Türkiye fiyatı için beklentiler 124.999 TL şeklinde.

Ancak unutmadan hatırlatalım. Apple henüz resmi bir açıklama yapmadığı için tüm bu bilgiler sadece iddialar, sızıntılar ve beklentilerden ibaret. Apple'ın resmi duyurusuyla birlikte gerçek özellikleri ve fiyatları ise hep birlikte öğreneceğiz.

(Fotoğraflar: X/@MajinBuOfficial)