Apple’dan iPhone 17 serisi geliyor! İşte çıkış tarihi, özellikleri, modelleri ve Türkiye fiyatı

Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 serisi için geri sayım başladı. Teknoloji dünyasının gündeminde iPhone 17 çıkış tarihi, Türkiye fiyatı ve yeni özellikleri var. iPhone 17 Pro Max fiyatı, iPhone 17 Air ultra ince tasarımı ve iPhone 17 Pro özellikleri şimdiden tartışılıyor. Yüksek ihtimalle Apple’ın etkinliğinde tanıtılacak olan iPhone 17 serisiyle birlikte, Apple iPhone 17 fiyat listesi ve ön sipariş tarihi de netleşecek.
Apple’ın yeni amiral gemisi modellerinden oluşacak iPhone 17 serisi merakla beklenirken, Cupertinolu şirket ise geleneksel eylül ayı lansman etkinliğinin tarihini 9 Eylül 2025 olarak duyurdu.
İddialara göre, iPhone 17 ailesinin tanıtılacağı bu etkinliğin ardından 12 Eylül’de iPhone 17 için ön siparişler başlayacak, 19 Eylül’de satışlar resmen açılacak.
Türkiye’de ise iPhone 17 modellerinin eylül sonu veya ekim başında satışa çıkması bekleniyor.
Elde edilen son bilgilere göre Apple, bu yıl dört farklı model tanıtacak:
Yine iddialara göre serinin en dikkat çeken modeli, yalnızca 5,5–6 mm kalınlığa sahip iPhone 17 Air olacak. Bu model, Apple’ın bugüne kadarki en ince iPhone'u olarak öne çıkacak.
Uzmanlara göre iPhone 17 Pro Max ise en çok ilgi görecek model olacak. Ancak iPhone 17 Air, ultra ince tasarımıyla Apple’ın yeni dönemde farklı bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçladığını gösteriyor.
Yeni serinin öne çıkan donanım detayları şöyle:
Bir önceki yıl çıkan iPhone 16 serisine göre iPhone 17 modellerinde en büyük fark daha ince ve yeniden şekillendirilmiş tasarım, güçlü kamera sistemi ve yeni nesil A19 Pro işlemci olacak.
Apple’ın bu yıl fiyatlarda artışa gitmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, iPhone 17 serisinde yaklaşık 50 dolarlık fiyat artışı gündemde.
Buna bağlı olarak iPhone 17 Türkiye fiyatları için beklenen fiyat listesi şöyle:
Türkiye fiyatları açısından bakıldığında ise, iPhone 16 Pro Max’in çıkış fiyatı 99.999 TL seviyesindeydi. Bu yıl iPhone 17 Pro Max Türkiye fiyatı için beklentiler 124.999 TL şeklinde.
Ancak unutmadan hatırlatalım. Apple henüz resmi bir açıklama yapmadığı için tüm bu bilgiler sadece iddialar, sızıntılar ve beklentilerden ibaret. Apple'ın resmi duyurusuyla birlikte gerçek özellikleri ve fiyatları ise hep birlikte öğreneceğiz.
