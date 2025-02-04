Arabamın kornası çalışmıyor, muayeneden geçer mi? Muayenede korna ağır kusur mu, hafif kusur mu?

Belli sürelerde araçların muayene edilmesi gerekir. Türkiye’de bu işlemlerden sorumlu olan kurum TÜVTÜRK’tür. Teknik Gözetim Kurumu’nun kısaltması olan TÜVTÜRK’ün kontrolünde araçların detaylı incelemesi yapılır ve trafiğe çıkmaya trafikte kalmaya devam edip etmemesi gerektiği belirlenir. Tespit edilen bazı kusurlar ağır kusur, bazı kusurlar ise hafif kusur olarak kabul edilir. Kusurun boyutu ve ağırlığı trafikte ne gibi olumsuz sonuçlara neden olabileceğine göre belirlenir.

Muayenede korna ağır kusur mu, hafif kusur mu?

Muayenede aracın direksiyon sisteminden farlarına tüm durumuna ayrıntılı olarak bakılır. Araçta ağır kusur bulunduğu takdirde araç muayeneden geçemez. Kusurları düzeltilene dek de trafiğe çıkması mümkün değildir.

Araba kornasında tespit edilen sorunlar her ne kadar hafif gibi görünse de ağır kusurlar arasında değerlendirilir. TÜVTÜRK tarafından açıklanan yönetmelik doğrultusunda kornanın hiç çalışmadığı ya da çok zayıf ses çıkardığı gibi durumlar tespit edilirse bu ağır kusurdur. Korna standartlar dışında çalışıyorsa örnek olarak çok yüksek sesli ya da farklı tonda ses çıkartması hafif kusur kabul edilebilir.

Arabamın kornası çalışmıyor, muayeneden geçer mi?

Eğer bir aracın kornası tamamen çalışmıyorsa aracın muayeneden geçmesi mümkün değildir. Kornanın tespit edilen durumu hafif kusur olarak değerlendirilirse muayeneden geçebilir ancak en kısa sürede tamir ettirilmesi ya da tespit edilen sorun her ne ise gerekenin yapılması şartı koşulur.

Aracın muayeneden geçebilmesi için korna ile ilgili tespit edilen kusura göre gerekli işlemlerin hemen yapılması gerekir. Tespit edilen kusurlara öre şu işlemler yapılırsa araç muayeneden geçebilir: