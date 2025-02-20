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  4. Sadece İstanbul değil! O iller için de uyarı yayınlandı: Pazar gününe kadar sürecek

Sadece İstanbul değil! O iller için de uyarı yayınlandı: Pazar gününe kadar sürecek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
20.02.2025 14:36
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Türkiye iki gündür kar haberleriyle yatıp kar haberleriyle uyanıyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde kar yağışı etkisini artırdı. Meteoroloji 5 il için turuncu kodlu uyarı yayınladı. Oluşabilecek olumsuz durumlar için vatandaşlara da hatırlatmalarda bulunuldu.

Sadece İstanbul değil! O iller için de uyarı yayınlandı: Pazar gününe kadar sürecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kar yağışı nedeniyle 5 il için "turuncu" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

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HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop için "turuncu" (tehlikeli durum), Samsun için "sarı" (potansiyel tehlike) kodlu meteorolojik uyarıda bulunulduğu ifade edildi.

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GÜN VEREREK DUYURDULAR

Açıklamada "Bugün Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da yerel kuvvetli kar sağanakları görüleceği, kar yağışlarının yarın etkisini daha da artıracağı tahmin ediliyor. Samsun'da cumartesi sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsü olan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kar yağışı kar afad uyarı
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