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Arceo iş ortakları zirvesi Antalya’da gerçekleştirildi

04.03.2025 15:32
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Arıcıoğlu Otomotiv’in hem yurt içi pazarında hem de Avrupa’da dikkatle takip edilen jant markası Arceo, 2025’e de doludizgin girdi. Arceo, her geçen gün Exclusive, Stars, Medium ve Light Truck adını verdiği jant serilerini geliştirmeye devam ediyor. Yüksek teknolojiyi en iyi malzemeye buluşturan marka, ilk gününden bu yana otomobil tutkunlarına hem yol güvenliği hem de sürüş zevki yaşatan jantlar sunuyor.

Arceo iş ortakları zirvesi Antalya’da gerçekleştirildi

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Sadece tüketicileriyle değil iş ortaklarıyla da marka bağlığı kurmaya önem veren Arceo, gerek teşkilat yapısıyla gerekse üretim stratejileriyle pek çok ilki hayata geçiriyor. Markanın bir süredir heyecanla hazırlandığı ve geçtiğimiz günlerde tüm iş ortaklarının katıldığı Antalya’daki zirve, Arceo için tam anlamıyla bir gövde gösterisiydi.

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Arceo İş Ortakları Zirvesi’nde oldukça verimli konuşmalar yapıldı ve dikkat çekici sunumlar paylaşıldı. Markanın yeni uygulaması konfigüratör de iş ortakları tarafından çok sevildi. Bu uygulama, bir jantın satın alınmadan önce araç üzerinde nasıl durduğunu görmeye imkan sağlıyor. Oldukça pratik ve hızlı çalışan uygulamada aracın markası, modeli, yerden yüksekliği seçiliyor. Daha sonra satın alınmak istenen jantın modeli belirleniyor. Uygulama, bu adımdan sonra jantın araç üzerinde nasıl göründüğünü tüm detaylarıyla sunuyor.

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Arceo İş Ortakları Zirvesi’nde markayı temsil eden pek çok isim, iş ortaklarıyla bir araya gelmenin heyecanını yaşadı. Açılış konuşmasını Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tekin yaptı. Tekin, Arceo markasının hem hikayesiyle hem de teşkilat yapısıyla hangi ilklere imza attığını samimi üslubuyla dile getirdi. Arceo’da şirket danışmanı olarak görev alan, otomotiv sektörünün tecrübeli ve önemli isimlerinden Haldun Kuran'ın jantla geçen 15 yılını anlattığı konuşması, tüm iş ortakları için rehber niteliğinde oldu. Tasarım ve Ürün Geliştirme Müdürü Oğuzhan Tan, Arceo markasının sektörde ilk niteliği taşıyan üretim faaliyetlerini yeni stratejiler eşliğinde anlattı. Konfigüratör uygulaması da bu konuşmada iş ortaklarına tanıtıldı.

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Konuşmaların devamında Yurtiçi Satış Müdürü İlhan Karadaş, Arceo jantlarının sürekli yükselen bir grafik çizen satış stratejisinin dinamiklerini rakamlarla ortaya koydu. İnsan Kaynakları, İdari İşler ve Satınalma Direktörü Ümran Coşkun, sürdürülebilir kurumsal gelişim hakkında ilham verici bir konuşma gerçekleştirdi. Zirvenin kapanış konuşmasını ise Genel Müdür Cengiz Tekin yaptı. Tekin, düzenlenen bu zirvenin marka ve tüm iş ortakları için çok büyük bir anlam ifade ettiğini, geleceğe atılacak dev adımlarda marka bağlılığının ne kadar önemli olduğunu anlattı.

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