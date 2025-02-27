Atatürk'ün o sözlerine atıf yaptı! Müsavat Dervişoğlu: "Eğer buna dur diyemezsek..."

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı gündem oldu. Konuyla ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

"TÜRK VATANDAŞLARI TUTSAK OLACAKTIR"

Dervişoğlu açıklamasında şunları ifade etti:

Eğer buna dur diyemezsek, Türk vatandaşları tutsak olacaktır.

Bu süreci Atatürk'ün sözleriyle anlatmak istiyorum: İktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.