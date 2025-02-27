HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Atatürk'ün o sözlerine atıf yaptı! Müsavat Dervişoğlu: "Eğer buna dur diyemezsek..."

Atatürk'ün o sözlerine atıf yaptı! Müsavat Dervişoğlu: "Eğer buna dur diyemezsek..."

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.02.2025 20:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bildirisi bugün okundu. Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı. Çağrı Türkiye ve dünya basınında gündem oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Eğer buna dur diyemezsek, Türk vatandaşları tutsak olacaktır" dedi.

Atatürk'ün o sözlerine atıf yaptı! Müsavat Dervişoğlu: "Eğer buna dur diyemezsek..."

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı gündem oldu. Konuyla ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

"TÜRK VATANDAŞLARI TUTSAK OLACAKTIR"

Dervişoğlu açıklamasında şunları ifade etti:

Eğer buna dur diyemezsek, Türk vatandaşları tutsak olacaktır.

Bu süreci Atatürk'ün sözleriyle anlatmak istiyorum: İktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

thumbs_b_c_0fb0b348348a211978b8aa05e834e983

İlginizi Çekebilir

Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı! İşte teröristbaşı Öcalan'ın bildirisi...

Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı! İşte teröristbaşı Öcalan'ın bildirisi...

Öcalan'ın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama!

Öcalan'ın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama!

Öcalan'dan 'silah bırakın' çağrısı! Dünya basını böyle gördü

Öcalan'dan 'silah bırakın' çağrısı! Dünya basını böyle gördü

 Öcalan'ın PKK çağrısı sonrası çarpıcı gelişme! Tarih vererek açıklandı: "PKK elindeki devlet memurlarını bırakacak"

Öcalan'ın PKK çağrısı sonrası çarpıcı gelişme! Tarih vererek açıklandı: "PKK elindeki devlet memurlarını bırakacak"
Canlı yayında çağrıda bulundu! "Devlet Bahçeli Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeli"Canlı yayında çağrıda bulundu! "Devlet Bahçeli Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeli"
Hiçbir ülke ya da tehdit ulusumuzun gözünü korkutamazHiçbir ülke ya da tehdit ulusumuzun gözünü korkutamaz
Anahtar Kelimeler:
pkk İYİ Parti Abdullah Öcalan müsavat dervişoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cinsel saldırıda bulunmuştu! Polis hakkında karar verildi

Cinsel saldırıda bulunmuştu! Polis hakkında karar verildi

Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı! İşte teröristbaşı Öcalan'ın bildirisi...

Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı! İşte teröristbaşı Öcalan'ın bildirisi...

Akılalmaz olay! Hemşire odaları karıştırdı, yaşlı kadın canından oldu

Akılalmaz olay! Hemşire odaları karıştırdı, yaşlı kadın canından oldu

En-Nesyri kariyeri golünü attı! Spiker bile şaştı: En Nesyri hava yolları!

En-Nesyri kariyeri golünü attı! Spiker bile şaştı: En Nesyri hava yolları!

Öcalan 'silah bırakma' çağrısı yapmıştı! PYD'den ilk açıklama geldi

Öcalan 'silah bırakma' çağrısı yapmıştı! PYD'den ilk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

PARTNER
Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Beklentilerimi aştı!" Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

"Beklentilerimi aştı!" Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.