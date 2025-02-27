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Öcalan'dan 'silah bırakın' çağrısı! Dünya basını böyle gördü

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.02.2025 19:50
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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan bugün terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı. Çağrı yaptığı bildiriyi İstanbul'da Pervin Buldan okudu. Öcalan'ın çağrısının terör örgütünde nasıl bir karşılığı olacağı tartışılırken dünya basını konuyu manşetlerine taşıdı.

Öcalan'dan 'silah bırakın' çağrısı! Dünya basını böyle gördü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' çıkışları sonrasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapıp yapmayacağı tartışılıyordu.

ÖCALAN'DAN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Bugün DEM heyeti üçüncü kez Öcalan ile görüştü. Görüşme sonrası İstanbul'a gelen heyet, Öcalan'ın bildirisini kamuoyuyla paylaştı. Öcalan bildirisinde terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı.

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DÜNYA ÖCALAN'IN ÇAĞRISINI BÖYLE GÖRDÜ

Bu çağrı Türkiye'nin yanı sıra dünya basınında da yer aldı. Euronews, Öcalan’ın çağrısını "PKK lideri Öcalan, örgüt üyelerine silah bırakma çağrısı yaptı" başlığıyla duyurdu.

Washington Post, Öcalan’ın PKK’nın silah bırakması yönündeki çağrısını, yeniden başlayan barış sürecinin bir parçası olarak değerlendirdi.

Bloomberg ise çağrının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çözüm sürecine dair yeni adımlar atmasını sağlayabileceğini öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Abdullah Öcalan
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