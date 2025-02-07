Depremler aylarca sürebilir! Türkiye için korkutan 'Santorini' senaryosu: "Tsunami dalgaları kıyılarımıza bir saatte ulaşır"

Dünya gözünü Türkiye'nin yanı başındaki Santorini Adası'na çevirmiş durumda. 10 gün içinde 7 bin 700'ün üzerinde küçük depremle sarsılan adada olağanüstü hal ilan edildi. Tahliye işlemleri de devam ediyor. Prof. Dr. Gonca Kuşcu'ya göre Ege Denizi'ndeki bu sismik hareketlilik bir volkanik faaliyete neden olmaksızın aylarca sürebilir. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel ise tsunami tehlikesine dikkat çekti.

EGE DENİZİ'NDE BİR HAFTADA 1260 DEPREM

Ege Denizi'nde son bir haftada gerçekleşen sismik hareketliliğe değinen Özel, deprem ve volkan üretme potansiyeli bulunan söz konusu depremleri 7/24 yakından takip ettiklerini, 1-6 Şubat'ta bölgede irili ufaklı 1260 deprem meydana geldiğini söyledi.

Burada son bir haftadaki depremlerden 100'ünün 4 ve üzeri büyüklükte olduğuna dikkati çeken Özel, "2012 yılından beri Kandilli Rasathanesi, UNESCO altında Türkiye çevresindeki denizlerde, Akdeniz, Marmara, Karadeniz ve bağlantılı tüm denizlerde deprem sonucu oluşabilecek tsunami konusunda, civarındaki 13 ülkeye ve 16 enstitüye mesaj üretmektedir. Eğer bizim denizlerimizde, Batı kıyılarımızda büyük bir deprem olursa tsunami mesajı Kandilli Rasathanesi'nden üretilecek ve AFAD'a gönderilecektir." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Özel, bölgede depremlerin irili ufaklı devam ettiğini vurgulayarak, "Kandilli Rasathanesi olarak sadece deprem değil, 'Eğer orada büyük bir deprem olursa kıyılarımıza ulaşabilecek herhangi bir su yükselmesi, bir tsunami dalgası olabilir mi?' açısında da incelemekteyiz. Kandilli Rasathanesi'nde, bir haftada yaklaşık 1260 depremin çözümü yapıldı." dedi.

Ege Denizi'ndeki depremlerin tektonik bir yapı sergilediğini aktaran Özel, söz konusu alanın tsunami açısından daha tehlikeli düşey fayların olduğu bir bölge bulunduğunu dile getirdi.

"BÜYÜK BİR TSUNAMİ, HASAR YARATMIŞ"

Bu denizin son 50 yıllık deprem verilerini de paylaşan Özel, şöyle devam etti:

"1956 Amorgos Depremi var, çok büyük bir deprem. 7.7-7.8 (büyüklüğünde) büyük bir tsunami ve hasar yaratmış. Hatta bu depremde meydana gelen tsunami dalgalarının Mısır'a kadar ulaştığı tarihsel kayıtlarda vardı. Yine 1989-1991 deprem serisi var, orta büyüklükte başlayıp büyük bir kırılma olmadan sonlanan. 2002-2003 Ege Depremi serisi var. 2011-2012 en yakın örnek, orada da bir deprem fırtınası ve volkanik aktivite söz konusuydu. Büyük bir patlama olmadı. 2024-25 şu günlerde devam eden etkinliği yakından izliyoruz."

"TSUNAMİ DALGALARI TÜRKİYE KIYILARINA BİR SAATTE ULAŞIR"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özel, Ege Denizi'nde tsunami oluşturabilecek merkezleri yerlerinin bilindiğini, kendilerinin de deprem senaryoları üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ege Denizi'nde 7.5 ve 7.7 büyüklüğünde herhangi bir depremin tsunami oluşturması durumunda dalgaların Türkiye'nin kıyılarına ulaşmasının yaklaşık bir saat süreceğine işaret eden Özel, deniz suyunun da yarım metre ile bir metre arasında yükselebileceğini anlattı.

EGE DENİZİ'NDEKİ SİSMİK HAREKETLİLİK AYLARCA SÜREBİLİR

Kuşcu, gazetecilere, jeolojik özellikleri dikkate alındığında volkanik ve tektonik kaynaklı sismik aktivitelerin Ege Denizi'nin gerçekleri olduğunu kaydetti.

Bu hareketliliğin meydana geldiği Kristiana-Santorini-Kolumbo volkanik sisteminde halihazırda 25 kadar küçük denizaltı volkan varlığının bilindiğini belirten Kuşcu, bölgenin Güney Ege Volkanik Yayı olarak bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Ege Volkanik Yayı'nın volkanik alanlarından birisinin güncel sismik fırtınanın gerçekleştiği Kristiana-Santorini-Kolumbo, diğerinin de hemen Datça ve Bodrum kıyılarına 20-25 kilometre uzaklıktaki İstanköy-İncirli-Sakarcılar olduğunu anlatan Kuşcu, şöyle konuştu:

"Bunlardan ilkinin önceki aktivitelerine ait kül seviyeleri Batı Anadolu’da geniş bir alanda serpinti olarak yayıldığı görülür. İkincisine ait kül ve pomza gibi malzemeler ise özellikle Datça ve Bodrum yarımadalarında biriktiği görülür. Son birkaç gündür süregelen sismik hareketlilik tektonik veya volkanik faaliyetlerden herhangi birinden kaynaklanabilir. Bu deprem fırtınaları bir volkanik faaliyete neden olmaksızın aylarca da sürebilir."

"VOLKANLAR FAALİYETE GEÇERSE 30 KİLOMETRELİK ÇAPTAKİ ALANDA RİSK YAŞANABİLİR"

Bu fırtınanın nasıl sonuçlanacağının zamanla görüleceğini, afet ile sonuçlanmaması temennisinde bulunduğunu dile getiren Kuşcu, söz konusu volkanların faaliyete geçmesi durumunda ise volkanın yakın çevresi denilen 30 kilometrelik çaptaki alanda risk yaşanabileceğini vurguladı. Kuşcu, tsunami riskinin de volkanik faaliyetler, deprem veya heyelanlara bağlı tehlikelerden olabildiğini kaydetti.

SANTORİNİ ADASI'NDA OHAL İLAN EDİLDİ

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Ege'de son günlerdeki yoğun sismik hareketlilikten etkilenen Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan, Atina'dan Ada'ya giden uzman ekip, binalarda inceleme başlattı.

Uzmanlar, sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle heyelan tehlikesine dikkati çekerek, bölge sakinlerinden dikkatli olmalarını istedi.

Santorini'nin 10 gün içinde 7 bin 700'ün üzerinde küçük depremle sarsıldığı belirtildi.

Olası büyük depreme karşı tedbir amaçlı Ada'ya ekstra asker, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİNLERCE ADALI SANTORİNİ'Yİ TERK ETTİ

Bu arada Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle deprem korkusu yaşayan binlerce kişi, Santorini Adası'ndan ayrıldı. Hava yolu şirketleri, okulların da cumaya kadar tatil edilmesiyle birlikte, adadan ayrılmak isteyenler için ek seferler düzenledi. Ada halkı ve turistlerin bölgeyi yavaş yavaş terk etmesinin ardından, Santorini’de oteller, restoranlar ve diğer turistik mekanlar boş kaldı. Adanın bazı bölgelerinde güvenlik önlemleri kapsamında bazı alanlar güvenlik şeritleriyle çevrildi.

Ege Denizi'nde Depremler ve Tsunami Tehlikesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Korkutucu buluyorum, dikkatli olmalıyız. Bir şey olmaz, geçmişte de oldu. Tsunami konusunda eğitim ve hazırlık önemli. Sadece Santorini bölgesi etkilenecek, endişelenmeye gerek yok.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır