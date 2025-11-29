HABER

Aynı masada görüntülenmişlerdi! Mehmet Ağar açıkladı: "Görevden alınmama nedeni fotoğraf değil"

621 hakim ve savcının ataması yapılırken kararı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. Kararın ardından ataması yapılan isimler arasında dikkat çeken bir detay da yer aldı. HSK tarafından yayımlanan listede, Mehmet Ağar'la yemek yediği görüntülenen Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın Yargıtay'a atandığı görüldü. Fotoğraf karesinin gündem olması sonrası Ağar'dan açıklama geldi. Ağar, "Bursa Başsavcısı o fotoğraf nedeniyle görevden alınmadı. Alınma nedenini biliyorum ama söylemek bana yakışmaz.” dedi.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, yargı mensuplarıyla bir araya geldiği Uludağ'daki yemekle ilgili açıklama yaptı. Gerçek Gündem yazarı Seyhan Avşar'a konuşan Ağar, "O yemek Grand Yazıcı Otel’deydi. Otelin sahibi Hayri Yazıcı 9 ay entübe kaldı. İyileşince dostlarını aynı masada topladı. Bir kutlama yemeğiydi. Devlet meselesi o kadar kalabalık masada mı konuşulur? Büyük bir masaydı. Bazılarıyla hiç konuşamadık bile." dedi.

"O FOTOĞRAF NEDENİYLE GÖREVDEN ALINMADI"

Yemekte yer alan Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın, fotoğrafın gündem olmasının ardından Yargıtay’a atanması dikkat çekmişti. Ağar, Avşar'ın "Bursa Başsavcısı fotoğraf nedeniyle görevden alındı. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Benden neden rahatsız olsunlar? Bursa Başsavcısı o fotoğraf nedeniyle görevden alınmadı. Ben alınma nedenini biliyorum ama söylemek bana yakışmaz."

NE OLMUŞTU?

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile yemek yediği görüntülenen Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Yargıtay'a atanmış, söz konusu atama kararının fotoğraf karesiyle ilgili olup olmadığı tartışma yaratmıştı.

