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Ayşe Barım ve Mehmet Murat Çalık için Cem Küçük'ten gündem yaratacak 'tahliye' çıkışı! "Kimseye torpil yapılmıyor, tamamen insani bir durum"

Cezaevindeki Mehmet Murat Çalık ve menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumları tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Ayşe Barım hastaneye kaldırılmıştı. Gazeteci Cem Küçük konuyla ilgili "Her iki ismin tedavisi yapılsın. Tahliye edilmeleri davalara zarar vermez. Kimseye de torpil yapılmıyor. Tamamen insani bir durum" şeklinde dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Ayşe Barım ve Mehmet Murat Çalık için Cem Küçük'ten gündem yaratacak 'tahliye' çıkışı! "Kimseye torpil yapılmıyor, tamamen insani bir durum"
Hazar Gönüllü

Menajer Ayşe Barım Gezi Parkı soruşturmasında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık ise - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı. İki isim de sağlık sorunlarıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde AK Partili belediye başkanlarından Çalık'ın tutuksuz yargılanması konusunda destek gelmişti.

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"SİYASİ GÖRÜŞÜMÜZÜN ZIT OLDUĞU KİŞİLERE DÜŞMANLIK BESLEMEMİZE GEREK YOK"

Şimdi de gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde hem Barım hem de Çalık'ın tahliye edilerek tedavi edilmelerini savunarak "Siyasi görüşümüzün zıt olduğu kişilere düşmanlık beslememize gerek yok. Yargılanmak başka hastalık durumunda tavır almak başka" sözleriyle dikkat çekti.

Ayşe Barım ve Mehmet Murat Çalık için Cem Küçük ten gündem yaratacak tahliye çıkışı! "Kimseye torpil yapılmıyor, tamamen insani bir durum" 1

"BU KONULARDA İNSANİ DURUŞU ELDEN BIRAKMAMAK LAZIM"

Cem Küçük köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:
"İBB’de yargılanan isimlerden biri eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık. Adli Tıp Kurumuna göre Çalık'ın 1999'da akut miyeloid lösemi (AML) M4 tanısı aldığı ve hastalığının 26 yıldır remisyonda olduğu, aktif hastalığının bulunmadığı kaydedildi. Murat Çalık’ın belli ki bazı rahatsızlıkları var. Dışarıda hastanede tedavi olabilir. Bu konularda insani duruşu elden bırakmamak lazım. Ben hem Sayın Yılmaz Tunç hem de İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’in insani duruşlarını biliyorum. Sağlık kurumları Çalık’ın hastanede tedavi olabileceği konusunda görüş bildirmesi durumunda iki değerli isim de gerekenleri yapacaktır.

Ayşe Barım ve Mehmet Murat Çalık için Cem Küçük ten gündem yaratacak tahliye çıkışı! "Kimseye torpil yapılmıyor, tamamen insani bir durum" 2

"AYŞE BARIM'IN DURUMU ÇALIK'INKİNDEN DAHA CİDDİ"

Ayşe Barım’ın durumu Murat Çalık’a göre daha ciddi. Barım da hastanede tedavi görebilir. Bu beraat anlamına gelmiyor.

Ayşe Barım ve Mehmet Murat Çalık için Cem Küçük ten gündem yaratacak tahliye çıkışı! "Kimseye torpil yapılmıyor, tamamen insani bir durum" 2

"TAHLİYE EDİLMELERİ DAVALARA ZARAR VERMEZ"

Siyasi görüşümüzün zıt olduğu kişilere düşmanlık beslememize gerek yok. Zaten beslemiyoruz. Yargılanmak başka hastalık durumunda tavır almak başka. Her iki ismin tedavisi yapılsın. Tahliye edilmeleri davalara zarar vermez. Kimseye de torpil yapılmıyor. Tamamen insani bir durum."

Ayşe Barım ve Mehmet Murat Çalık için Cem Küçük ten gündem yaratacak tahliye çıkışı! "Kimseye torpil yapılmıyor, tamamen insani bir durum" 4

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan mütalaada Barım’ın tam teşekküllü hastaneye sevkinin sağlanması istenerek taburcu olduktan sonra sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda değerlendirilme yapılabileceği belirtilmişti.

ATK ayrıca, Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin nihai kararın, yeniden alınacak kemik iliği patolojisi ile gerekli tetkik ve işlemlerin ardından hazırlanacak sağlık kurulu raporu sonrasında verileceğini bildirmişti.

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cem küçük hastane sağlık durumu Ayşe Barım Mehmet Murat Çalık
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