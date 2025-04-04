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  4. Bahçeli geri döndü, Sedat Peker peş peşe paylaştı! Sosyal medyada dikkat çeken hamle

Bahçeli geri döndü, Sedat Peker peş peşe paylaştı! Sosyal medyada dikkat çeken hamle

04.04.2025 16:52
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2 ay sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkması gündeme damga vurdu. Sedat Peker'den de 'Devlet Bahçeli' paylaşımı gelmesi dikkat çekti.

Bahçeli geri döndü, Sedat Peker peş peşe paylaştı! Sosyal medyada dikkat çeken hamle

28 Ocak'tan beri partisinin grup toplantılarına katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün 65 gün sonra ilk kez görüntü verdi. Bahçeli 6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olmuş, 14 Şubat’ta taburcu edilmişti.

BAHÇELİ 2 AY SONRA MESAİDE

Bahçeli bugün önce ölüm yıl dönümü dolayısıyla MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti, ardından Alparslan Türkeş Vakfı'nın açılışına katılıp son olarak MHP Genel Merkezi'ne geçerek mesaisine başladı.

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SEDAT PEKER'DEN 'BAHÇELİ' PAYLAŞIMLARI

Bahçeli'nin dönüşüyle ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Sedat Peker de Bahçeli hakkındaki haber gönderilerini X (Twitter) hesabından yeniden yayınlayarak dikkat çekti.

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MHP'Lİ İSİM DE SEDAT PEKER PAYLAŞIMLARI YAPMIŞTI

Geçenlerde Sedat Peker haberi paylaşıp "Allah razı olsun" yazan Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter daha sonra Peker ile özdeşleşen "Bir umuttur yaşamak" sözünü kullanarak dikkat çekmişti.

MHP'nin kritik isminden bir 'Sedat Peker' paylaşımı daha MHP'nin kritik isminden bir 'Sedat Peker' paylaşımı daha
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
sedat peker Devlet Bahçeli
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