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Bahçeli gündeme taşıdı, MHP'den ses çıkmadı

MHP lideri Bahçeli’nin “milli beka meselesi” diyerek gündeme getirdiği askeri hastaneler konusu bu kez Meclis’e taşındı. İYİ Parti’nin verdiği önerge, AK Parti milletvekillerinin ret oylarıyla kabul edilmezken MHP grubunun oylamaya katılmaması dikkat çekti.

Bahçeli gündeme taşıdı, MHP'den ses çıkmadı
Mehmet Hazar Gönüllü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada askeri hastanelerin yeniden açılmasını "Mehmetçik'e borcumuz" diyerek gündeme getirmişti. Bahçeli’nin açıklaması sonrası askeri hastaneler başlığı siyaset gündemine güçlü bir şekilde girmişti. Ancak önergenin Meclis’e gelince başka bir tablo ortaya çıktı.

BAHÇELİ GÜNDEME TAŞIMIŞTI

Devlet Bahçeli, partisinin salı günkü grup toplantısında askeri hastanelerle ilgili dikkat çeken bir çıkış yapmıştı. Bahçeli, Türkiye’nin NATO’da askeri hastanesi olmayan tek ülke olduğunu söylemiş, askeri hastanelerin yeniden açılmasını “hayati” bir başlık olarak değerlendirmişti. MHP lideri, askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek konuyu “milli beka meselesi” olarak nitelendirmişti.

Bahçeli gündeme taşıdı, MHP den ses çıkmadı 1

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ÖNERGE MECLİS’TE OYLANDI

Bahçeli’nin açıklamalarının ardından askeri hastaneler konusu bu kez TBMM Genel Kurulu’na taşındı. İYİ Parti, askeri sağlık sisteminin yeniden kurulması, GATA ve askeri hastanelerin Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yeniden açılması için genel görüşme önergesi verdi. Önerge Genel Kurul’da oylamaya sunuldu.

Bahçeli gündeme taşıdı, MHP den ses çıkmadı 2

AK PARTİ'DEN RET OYU

Halk TV'nin aktardığına göre; oylamada önerge AK Parti milletvekillerinin ret oylarıyla kabul edilmedi.

Bahçeli gündeme taşıdı, MHP den ses çıkmadı 3

MHP’NİN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Tabloyu daha da çarpıcı hale getiren nokta ise MHP’nin oylamaya katılmaması oldu. Bahçeli’nin kısa süre önce güçlü ifadelerle gündeme taşıdığı öneri Meclis’e geldiğinde, MHP milletvekilleri oylamaya katılmadı.

Bahçeli gündeme taşıdı, MHP den ses çıkmadı 4

Böylece askeri hastanelerin yeniden açılması için Meclis’te genel görüşme yapılması talebi reddedilmiş oldu.

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Devlet Bahçeli MHP hastane tbmm
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