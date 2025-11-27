Bakan Tunç'tan 'Fatih Altaylı' açıklaması: "Hak arama yolları da istinaf süreci de açık"

yargı paketi bugün TBMM'ye sunuluyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan hem yargı paketine hem de gündemdeki başka konulara ilişkin açıklamalar geldi.

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

(11’inci yargı paketi) Bugün Meclis TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklama yapacağını belirterek "Yargı paketi 40’a yakın maddeden oluşacak. Toplumsal huzurun güçlendirilmesi ve özellikle çocukların örgüt faaliyeti için suçta kullanılması ile ilgili caydırıcılığı sağlayacak önemli düzenlemeler olacak" dedi.

(Terörsüz Türkiye) "Adalet Bakanlığı olarak sürecin hassasiyetle yürütülmesi bakımından yapılan çalışmaları milletvekillerimizle paylaştık."

(Fatih Altaylı) "Bu konular yargının konuları. Cumhurbaşkanımıza hakaret ve tehdit suçlarından ilk derece verilen bir karar söz konusu. Bu değerlendirmeler mahkemelere ait olan değerlendirmeler. Mahkemenin takdiri bu yönde. Bu yöndeki hak arama yolları da istinaf süreci de açık."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Gazeteci Fatih Altaylı hakkındaki karar belli oldu! Karar sonrası dikkat çeken tepki

(Eskişehir’deki orman şehitleri) "Orman işçilerimizin bu şekilde hayatlarını kaybetmesi, Yeşil Vatan için yaptıkları mücadele çok önemliydi. Bu konudaki soruşturma sonuçlanmış değil. Adli süreç devam ediyor, takip edeceğiz."

(Selahattin Demirtaş) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin önünde olan bir konu bu. Takdir tamamen yargının AYM kararı kesinleşene kadar. İlgililer başvurusunu yaptı. Bu konuda tamamen değerlendirmeyi bekleyeceğiz.

(Covid düzenlemesi) Bu konuda takdir meclisimizin. Paket içerisinde yer alıp almayacağı ile ilgili grup başkanımız açıklama yapacaktır. Burada bir af söz konusu değil. Covid düzenlemesi bir af değildir. 3 yıl denetimli serbestlik hakkından yararlananların, suç tarihi itibari ile yararlananlardan daha önce suç işlediği ve yargılama uzun sürdüğü için buradaki bir eşitsizliğin kaldırılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesidir.

(Böcek ailesinin ölümüne ilişkin) Otel sahipleri, çalışanları ve ilaçlama yapan firmaların yetkilileri ile ilgili tutuklama kararları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi. Daha öne tutuklanan lokantacılara, midyeciye vesaire serbest bırakma kararları verildi. Soruşturma devam ediyor. Kimler sebep olduysa yargı önünde hesap vermekten kaçamayacaklar. İşletme sahiplerinin tedbirli olması lazım.