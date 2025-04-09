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Bakan Yerlikaya: Kanunsuz çakar kullanımı 95 günde %80 düştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte kanunsuz çakar kullanımının büyük oranda azaldığını duyurdu. Yerlikaya, 30 Kasım'da TBMM'de kabul edilen kanun ile 95 günde yasa dışı çakar kullanımının yüzde 80 azaldığını bilgisini aktardı.

Bakan Yerlikaya: Kanunsuz çakar kullanımı 95 günde %80 düştü
Mustafa Fidan

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu‘ndaki değişikliğe yönelik kanun taslağıyla ilgili, "Gazi Meclisimize sunarken bununla ilgili bir basın toplantısı yapacağız. Şu anda son çalışmalarımızı yapıyoruz, hazırız. Bununla ilgili son değerlendirmelerimizi yaptıktan sonra sizlerle paylaşacağız. Medyamızın büyük desteği var. Çünkü trafikte 32 milyon araç, 37 milyon ehliyetli var. Trafik bir yaşam, basit bir ulaşım meselesi değil, bir hayat meselesidir.

2050 YILINDA DA ‘SIFIR CAN KAYBI’

'Bir kural, bir ömür' diyoruz. Biz bir can kaybı değil, sıfır can kaybını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2021 yılında bir genelgesi var. 2030 yılına girdiğimiz zaman ölümlü kazaların ölüm oranlarının yüzde 50’ye inmesini hedefliyor ve 2050 yılında da ‘sıfır can kaybı’ diyor. Bunu Avrupa ve dünyada inceledik. Ölüm ve kaza rakamlarının nasıl olduğunu, olabilecek en aşağı rakamlara nasıl indirileceğini iyi inceledik.

"KANUN 95 GÜNDE YÜZDE 80 BU İŞİ DÜŞÜRDÜ"

Dünya Sağlık Örgütü 'önlenebilir halk sağlığı sorunu' diyor. Biz işlem yapmaktan hiç keyif almıyoruz. Ama caydırıcılık önemlidir. Korsan, yasa dışı çakarda bunu nasıl başardıysak yine başarırız. 30 Kasım’da korsan, yasadışı çakarla ilgili Gazi Meclisimizde bir kanun yapıldı. O kanun 95 günde yüzde 80 bu işi düşürdü. Daha az kişi ceza alıyor aslında; ama cezalardan önce önledik. Önleyicilik, caydırıcılık gücümüzü sizlerin de güçlü destekleri ile beraber başaracağız" dedi.

(DHA)

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