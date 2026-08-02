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Bayğaralar çetesinin liderinin Türkiye'ye iadesi Yunanistan’ı karıştırdı! Cezaevini ateşe verip barikat kurdular

Yunanistan’da “Bayğaralar” suç örgütünün elebaşı Ramazan Bayğara’nın Türkiye’ye iade işlemi olaylı geçti. Bayğara’nın nakline karşı çıkan yaklaşık 30 mahkum, Atina’daki Korydallos Cezaevi’nde barikat kurup yatakları ateşe verdi.

Bayğaralar çetesinin liderinin Türkiye'ye iadesi Yunanistan’ı karıştırdı! Cezaevini ateşe verip barikat kurdular

Yunanistan, kırmızı bültenle aranan “Bayğaralar” suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara’yı Adalet Bakanlığının talebi üzerine Türkiye’ye iade etti. Ancak Bayğara’nın hücresinden çıkarılmak istenmesiyle cezaevinde ortalık karıştı. Yaklaşık 30 mahkum barikat kurup yatakları ateşe verdi. Olayların bastırılmasının ardından çete lideri yoğun güvenlik önlemleri altında Türkiye’ye gönderildi.

İADE EDİLECEĞİNİ ÖĞRENİNCE DİRENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü diplomatik temaslar sonucunda Yunanistan yetkilileri, cezaevinde bulunan çete liderinin Türkiye'ye iadesine onay verdi. Nakil işlemini gerçekleştirmek üzere Göçmenlik Alt Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Atina'daki Korydallos Cezaevi'ne girdiğinde büyük bir kaos patlak verdi. İade edileceğini anlayan Ramazan Bayğara polise direnerek hücresinden çıkmak istemedi.

Bayğaralar çetesinin liderinin Türkiye ye iadesi Yunanistan’ı karıştırdı! Cezaevini ateşe verip barikat kurdular 1

30 MAHKUM BARİKAT KURDU

Olayı gören yaklaşık 30 mahkum, duyanları şaşkına çeviren bir eyleme imza atarak koğuş girişine barikat kurdu ve içerideki yatakları ateşe verdi.

ÖZEL TİMLER CEZAEVİNİ KUŞATTI

Koğuşlardan yükselen alevler ve dumanlar üzerine Yunan polisi kırmızı alarma geçti. İtfaiye ekipleri 5 araç ve 15 personelle yangına müdahale ederken; Yunanistan Çevik Kuvveti (MAT), OPKE, DİAS ve DRASI gibi özel operasyon birimleri cezaevi çevresinde etten duvar ördü. Nefeslerin tutulduğu anların ardından alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Bayğaralar çetesinin liderinin Türkiye ye iadesi Yunanistan’ı karıştırdı! Cezaevini ateşe verip barikat kurdular 2

BAYĞARA TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Çıkan cezaevi isyanının özel güvenlik güçlerince bastırılmasının ardından idari soruşturma başlatıldı. Direnişi kırılan Ramazan Bayğara ise havalimanına nakledilerek geniş güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye gönderildi.

HAKKINDA 14 AYRI YAKALAMA KARARI BULUNUYORDU

Mayıs 2024'te Interpol'ün kırmızı bülteniyle Atina'da kıskıvrak yakalanan Ramazan Bayğara'nın iade dosyası oldukça ağır suçlamalar içeriyor. Şüpheli hakkında Türkiye'de; "kasten öldürme", "suç örgütü kurma ve yönetme", "uyuşturucu ve silah ticareti" ile "göçmen kaçakçılığı" gibi ciddi suçlardan tam 14 ayrı yakalama kararı bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Atina Yunanistan çete
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