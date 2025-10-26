HABER

Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili seçimi tekrarlanıyor! AK Parti ve CHP'liler arasında gerginlik yaşandı

CHP'nin Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından 21 Eylül 2025'te başkanvekili seçimini CHP'nin adayı kazanmıştı. CHP'li İbrahim Kahraman'ın kazandığı başkanvekilliği seçimlerine itiraz edilmiş, mahkeme de yapılan kura seçimini iptal etmişti. Bayrampaşa Başkanvekilliği seçimi bugün yeniden yapılıyor. Seçim esnasında yaşanan gerginlikler gündem oldu.

Mustafa Fidan

CHP’nin 21 Eylül'de kura ile kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimleri mahkemenin iptal kararı nedeniyle bugün bir kez daha yapılıyor. Saat 18:00'de ilk turu başlayan seçimde AK Parti Grubu adına İbrahim Akın ile CHP Grubu adına Recep Öztürk yarışıyor. Oy sayımı işlemi sırasında meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Tansiyonun yükseldiği salona özel güvenlik ekipleri girdi.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NDE GERGİN SEÇİM!

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, AKP'nin itirazı üzerine, CHP’nin kura ile kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimleri için yürütmesini durdurması kararı verimişti.

CHP'li İbrahim Kahraman’ın hem seçimde aday olması hem de başkanlık yaparak seçim sürecini yönetmesi gerekçe gösterilerek iptal edilen başkanvekilliği seçimi bugün yeniden yapılıyor.

SALONDA GERGİNLİK YAŞANDI

Saat 18:00'de başlayan ve yoğun güvenlik önlemleri içinde yapılan seçimlerde AKP Grubu adına İbrahim Akın ile CHP Grubu adına Recep Öztürk yarışıyor.

İlk tur seçimlerinin ardından yapılan oy sayım işlemleri sırasında salonda gerginlik yaşandı.

CHP'Li ÖZGÜR ÇELİK'TEN AK PARTİLİLERE TEPKİ

Gergin şekilde devam eden Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili seçimlerinde,CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AK Partililere tepki gösterdi. Çelik, "CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP sıralarına tepki gösterdi: "Sen buraya çökmeye çalışan bir adamsın" ifadelerini kullandı.

SÜREÇTE NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan seçimde, CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile başkan vekili seçilmişti.

Kura ile yapılan başkanvekili seçimini CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazandıktan sonra, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimlerinin iptali istemiyle dava açmıştı. Açılan dava sonucunda CHP'nin Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi iptal edilmişti.

İptal edilen seçimin 26.10.2025 tarihinde yeniden tekrarlanacağı duyurulmuştu.

25 Ekim 2025
25 Ekim 2025

Anahtar Kelimeler:
En Çok Aranan Haberler

