Bazı ülkelerde neden trafik sağdan veya soldan akar? Trafiğin sağdan veya soldan aktığı ülkeler

Çeşitli ülkelerde trafik esnasında bazı araçların sağdan bazı arabaların ise sol taraftan gittiğine rastlarız. Taşıtların yolda seyir halindeyken sol şeridi kullanarak ilerlemesi, trafiğin soldan akması, sağ şeridi kullanarak gitmesi ise trafiğin sağdan akması olarak tabir edilmektedir. Trafiğin birçok farklı ülkede tersten akması, geçmiş zamanlarda yaşanan bazı olaylardan kaynaklıdır. Bununla birlikte günümüzde çoğu bölgede yaygın olarak trafik sağ şeritten devam etmektedir.

Bazı ülkelerde neden trafik sağdan veya soldan akar?

İnsanların dikkatini çeken başlıca konulardan biri, farklı ülke ziyaretlerinde trafiğin soldan veya sağdan gitmesidir. Trafikte arabaların sağ ya da sol şeritte ilerlemesi, direksiyonun hangi yönde olduğu konusunda da detaylı bilgi vermektedir. Bir bölgede trafikte seyreden araçlar yolun sağ şeridinden gidiyorsa, direksiyon konum olarak soldadır. Eğer taşıt yolun sol tarafından ilerliyorsa, bu durumda da direksiyon sağ kısımda yer almaktadır.

Dünya genelinde bazı ülkelerde trafiğin akışı sağdan ilerlerken bazı yerlerde ise sol taraftan ilerlemektedir. Dünyada yoğunluklu olarak çok sayıda bölgede trafik sağ kısımdan akmaktadır. Trafiğin sağdan veya soldan ilerlemesinin sebebi çok eski zamanlara uzanmaktadır. Günümüzde dünya nüfusuna bakıldığında yüzde 35’lik bir dilimin trafikte sol kısmı kullandığını, yüzde 65’lik bölümün ise sağ tarafı kullandığını görmekteyiz. Tarihte yaşanan birtakım olayların trafiğin sağ veya soldan akmasında önemli bir rolü vardır.

Bazı ülkelerde neden trafik sağdan akar?

Kimi ülkelerde trafiğin sağdan kimi ülkelerde ise trafiğin soldan akmasının çeşitli nedenleri vardır. Hem giden hem de gelen araçların yol boyunca birbiri ile çakışmaması için bazı trafik kuralları belirlenmiştir. Bu kurallar arasında aracın hangi şeritten gitmesi gerektiği de bulunmaktadır. Bazı ülkelerde arabalar yoldayken sağ şeritten ilerlemektedir. Sağ şeritten giden araçlarda direksiyon sol kısımda konumlanmaktadır. Direksiyon ile birlikte aracın ön kısmında bulunan ve direksiyonla ilgili olan tuş takımlarında da değişiklik gözlemlenmektedir. Ayrıca debriyajın konumunda da değişiklikler söz konusu olmaktadır.

Trafiğin sağ kısımdan devam etmesinin ana nedeni 18. yüzyılda yaşanan bir olayla ilgilidir. Eski Fransız İmparatoru olarak bilinen Napolyon, sol elini kullandığı için solak olarak biliniyordu. O dönem birçok bölgeyi fethetmiş olan Napolyon, yolun sağ kısmının kullanılmasını istedi. Bununla birlikte o dönemlerde henüz araçlar yokken at arabaları kullanılmaktaydı. At arabasını kontrol eden kişi çoğunlukla arabanın sol kısmına oturduğu için zaman içinde arabalar sağ şeritten gitmeye başlamıştır. Bunun da asıl nedeni karşı taraftan gelen at arabasının tekerlekleri ile çarpışmamaktı.

Dünya genelinde trafiğin sağdan aktığı başlıca ülkeler ise şöyledir:

Türkiye

Abu Dabi

Afganistan

Kanada

İsrail

Mısır

Lübnan

Tayvan

Ukrayna

Türkmenistan gibi birçok ülkede araçlar sağ şeridi kullanır.

Bazı ülkelerde neden trafik soldan akar?

Trafiğin sağdan veya soldan aktığı ülkeler konusu direksiyonun konumuna göre farklılık göstermektedir. Sağdan akan trafikte direksiyon ve diğer önemli kısımlar solda bulunurken, soldan akan ülkelerde ise direksiyon sağ bölümde yer alır. Bazı ülkelerde trafiğin soldan devam etmesinin sebebi, tıpkı sağdan akmasında olduğu gibi çok eski zamanlara uzanır.

Geçmiş dönemlerde araçlar yokken insanlar ulaşım için at arabalarına binmekteydi. Bu kişiler çoğunlukla mücadeleci bir ruha sahip olduklarından kılıçları da vardı. Kılıçlar genel olarak sağ elle kullanıldığı için at arabaları sol bölümde bulunuyordu. Pek çok tarihçiye göre trafiğin soldan akmasının ana nedeninin bu olay olduğu belirtilmiştir. Trafiğin sol şeritten akması zaman içerisinde yasal düzenlemelere de konu olmuş ve birçok ülkede trafik soldan akmaya başlamıştır. Dünya genelinde trafiğin soldan aktığı bazı ülkeler ise şunlardır: