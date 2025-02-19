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Kar yağışı eğitimi de etkiledi! Valilikler tek tek açıklıyor! Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.02.2025 19:05
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Kar yağışı sonrasında oluşan olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi. Aileler ve öğrenciler merak içerisinde... Peki Türkiye genelinde şu ana kadar hangi il ve ilçedeki okullar tatil edildi?

Kar yağışı eğitimi de etkiledi! Valilikler tek tek açıklıyor! Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkili olmaya başladı. Okullardan da kar tatili haberleri de peşpeşe geldi. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'un ardından birçok ilde okullar tatil edildi. Peki hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

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KOCAELİ

Kocaeli’de 4 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim- öğretime yarın ara verileceği açıklandı. Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat 2025 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ( Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil ) eğitim ve öğretime (1) bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) (1) bir gün idari izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan bir diğer yazılı açıklamada ise Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve kamu kurum ve kuruluş amirlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda alınan tedbir kararları paylaşıldı. Buna göre; 20-23 Şubat tarihleri arasında kış lastiği takılı olmayan araçların trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.

SİİRT

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kızılkaya, paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerimizde 20 Şubat 2025 tarihinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim" ifadelerine yer verdi.

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TRABZON

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının bazı ilçelerde etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Akçaabat'ta 11, Arsin'de 1, Çarşıbaşı'nda 7 ve Yomra'da 4 okulda eğitime bugün ara verildiği, aynı ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'da da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yağlıdere ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, merkez ilçeye bağlı belde ve köy okullarında da eğitime bugün ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı ifade edildi.

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MUŞ

Muş'ta kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Muş Valiliği, devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 20 Şubat'ta ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar tatili
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