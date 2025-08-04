"Ben her işimi kendim hallederim!" diyenler için şarjlı matkap önerileri

Evdeki farklı işler için çeşitli ekipmanlara ihtiyaç duyuyoruz ve şarjlı matkaplar da bunlardan biri. O yüzden her işin altından kalkacak, hem delmede hem de vidalamada performans gösterecek, sizi yarı yolda bırakmayacak modelleri sizin için bir araya getirdik. Hafif ve pratik olanlardan darbeli güce sahip profesyonel seçeneklere kadar hepsi burada! Kendi işini kendi görenlere özel hazırladığımız bu seçkide ihtiyacınıza göre bir modeli kolaylıkla bulabilirsiniz. Hazırsanız gelin birlikte göz atalım!

1. Küçük işler büyük dert olmasın: Bosch EasyDrill 1200 Akülü Delme/Vidalama Makinesi

Evdeki küçük tamirat işlerini kendiniz yapmayı seviyorsanız Bosch matkap tam size göre! 30 Nm tork gücü ve 20 ayarlanabilir tork seviyesiyle hem güçlü hem de hassas çalışmanıza olanak tanıyor. Ahşap, metal ya da plastik fark etmeksizin delme ve vidalama işlerini rahatça hallediyor. Üstelik LED ışığı sayesinde loş köşelerde bile işinizi sorunsuzca görebiliyorsunuz. Taşıması kolay çantası, uç setleri ve 12 voltluk sistemiyle Bosch EasyDrill, ev projelerinde en sadık yardımcınız olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu zamana kadar neden tornavida çevirmişim bilmiyorum. Ev işlerinde ve demonte mobilyalarda bir numaralı yardımcınız olacak.”

“Daha önce kullandığım ürünü yeniledim. Vidalama konusunda hiç problem yaşamadım. Pilinde sorun çıkmadı ve gelen çanta ise gayet kullanışlı.”

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2. Her işinize koşan: Einhell Professional Akülü Darbeli Vidalama Makinesi

Vidalama, delme ve darbeli delme gibi üç farklı işi bir arada yapabilen Einhell matkap, 2 adet 2.0 Ah lityum-iyon aküyle geliyor, böylece işin ortasında şarj bitme derdini ortadan kaldırıyor! Sert yüzeylere bile rahatça giren darbeli fonksiyonu ve düşük hız ayarıyla hem güçlü işler hem de hassas vidalama işlemlerini çok pratikleştiriyor. Üstelik, Softgrip sapıyla elinizden kaymaz, kömürsüz motoruyla da uzun ömürlü ve düşük bakım isteyen bir çözüm sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tam bir fiyat performans ürünü. Ev için yeterince güçlü bir makine.”

“Duvar ve metal deldim, sonuç mükemmel. Parasını hak ediyor.”

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3. Ustalık sizde güç onda: Dewalt DCD710D2-QW 10.8 Şarjlı Vidalama Makinesi

DEWALT’ın 90 yılı aşkın deneyimi bu kompakt ve dayanıklı vidalama makinesinde de kendini gösteriyor. Çift akü sistemiyle kesintisiz çalışıp ulaşılması zor yerlerde bile işinizi kolayca halledebileceğiniz matkabın 11 kademeli tork ayarı sayesindeyse hem delme hem vidalama işlerinde tüm kontrol sizde oluyor! Ayrıca, elektronik hız ayarı ile farklı malzemelere göre çalışabileceğiniz cihazı, kaymayan yumuşak tutma yeri ve uzun ömürlü Li-Ion aküsüyle saatlerce yorulmadan ve şarj derdi yaşamadan kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Daha önceleri yıllarca daha ucuz akülü vidalama aletleri kullandım ama kiminin bataryası 3-5 ay içinde öldüğü kiminin yetersiz gücü olduğu kiminin de redüktör ya da mandreni dağıldığı için kenara atmak zorunda kaldım. Sonunda biraz paraya kıyıp Dewalt alınca yıllardır paramı çöpe atmış olduğumu anladım.”

“Ürün ufak, ergonomik güçlü ve kaliteli. Ev işlerinde kullanmak için satın aldım. Ürün evdeki mobilya ve beyaz eşyanın montaj/demontaj işlerinde kullanılabilir. Ayrıca duvar, metal ve ahşap delme işlerinde de kullanılabilir.”

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4. Pratik ve iş bitirici: Stanley SCD718D2K-TR Çift Akülü Kömürlü Darbeli Matkap Makinesi

Hem hobi işleri hem de ciddi projeler için Stanley’in bu darbeli matkabı vazgeçilmez! 23+1 tork ayarıyla her vida ve delme işine uygun güç ayarlaması yapabilirsiniz. V20 lityum bataryasıyla hem hafıza etkisi yok hem de şarjı uzun süre dayanıyor. 0-400/0-1.500 RPM’e kadar çıkan çift hız seçeneğiyle işe göre hareket edebilirsiniz. Kompakt yapısıyla taşıması ve kullanması da oldukça konforlu olan Stanley matkabın batarya göstergesiyle şarj durumunu rahatça takip edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün henüz elime ulaştı. Kullanma şansım olmadı. Kesinlikle kaliteli bir. Ürün elinize aldığınızda o hissi veriyor. Mandreni plastik değil çelik. Kesinlikle tavsiyemdir. Tam fiyat performans ürünü.”

“Daha önce eski modelini kullanmış biri olarak yine tek geçiyorum. Bu fiyata hiç bir mağazada yok.”

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5. Ağır işler sizi yormasın: Steiner 4000 Watt Profesyonel Kırıcı Delici Hilti Darbeli Matkap

Hem sağlam hem de kontrollü bir yardımcı arayanlar için birebir olan Steiner’in kırıcı delici matkabı adeta iş makinesi gibi! 4000 watt’lık dev gücüyle beton, metal ya da ahşap fark etmeden her malzemeyi delip geçer. 5,0 joule darbe gücü ve dakikada 4800 darbeye kadar çıkabilen performansıyla kırılması zor olan yerleri bile kolayca aşar. Büyük projelerde, tadilatta ya da profesyonel işlerde “Ben yaparım!” diyorsanız elinizde mutlaka bir Steiner olmalı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Güçlü bir makine. Taş beton karışık bir duvarda 8 delik açtım, en ufak bir zorlanma olmadı. Ev işleri için fazlasıyla yeterli.”

“Profesyonel kullanıcı değilseniz kesinlikle tavsiye ederim. Ben ev işleri için aldım ve beklediğimden iyi çıktı. Makineyi çok fazla zorlamadım o yüzden ağır kullanımda ne olur bilemiyorum.”

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6. Tamirat işlerinde güvenilir destek: Makita Hp488D002 Akulu Darbeli Matkap Vidalama Makinesi

Evdeki en karmaşık işleri bile zahmetsizce halletmeniz için tasarlanan Makita'nın şarjlı matkabı, 18V gücündeki Li-ion bataryasıyla kablosuz özgürlük yaşatırken çift aküsüyle işinizi yarıda bırakmıyor. Ahşapta 36 mm, çelikte ve tuğlada 13 mm delme kapasitesiyle hem sağlam hem de esnek bir performans sunuyor. Hafif ve dengeli yapısı sayesinde elinizde yorulmadan çalışabileceğiniz ve en zorlu yüzeylerde bile güvenle ilerleyebileceğiniz Makita ile delme, vidalama ve darbeli işlemleri yapmak çocuk oyuncağı gibi gelecek!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kusursuz ambalaj ve kasa, 2 pil ve bir tornavida dahil, gücü elinizde hissetmek için olağanüstü ürün. Kalite/fiyat garantisi!”

“İlle de Makita. 20 yıldır Makita kullanıyorum, 10 yıl bozulmadan kullanırsınız. Güç, pratiklik ve hızlı şarj!”

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7. Her işi halleden üçü bir arada çözüm: WORX WX121 Profesyonel Şarjlı Darbeli Matkap Makinesi

Worx bu matkabıyla hem delme, hem vidalama hem de darbeli işlemleri tek cihazda sunarak sizi fazladan alet taşıma derdinden kurtarıyor. Kompakt ve hafif tasarımıyla dar alanlarda bile sorunsuzca manevra yapabileceğiniz cihaz, fırçasız motor teknolojisiyle hem daha güçlü hem de uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Paket içeriğindeki delici uç setiyle seramik, ahşap, metal veya betonla çalışırken işinizi hızlandıran WORX matkap, zorlayıcı yüzeylerde bile rahat çalışmanızı sağlıyor!

Kullanıcılar ne diyor?

“Hafif, güçlü, kullanımı kolay, neredeyse hiç ses çıkarmıyor, pilleri uzun süre dayanıyor ve ev kullanımı için fazlasıyla yeterli. 9 aydır kullanıyorum ve her iki pilini de 3 kez şarj ettim ve hem pil hem de kullanım açısından hala yeni gibi. Hiç tereddüt etmeden tekrar alırım.”

“Bu kadar küçük bir boyut ve ağırlıkta, beton duvarları tereyağı gibi kesebilen çekiç fonksiyonlu bir matkap bulabilmeniz harika. Zaten birkaç WORX matkabım vardı, biri 20V, diğeri SDS'li 12V ama bu çok küçük boyutta ve neredeyse aynı işi yapıyor. Fırçasız motoru sayesinde pili hiç bitmiyor. Merdiven üstünde çalışmak veya ekipmanı bir yerden bir yere taşımanız gerektiğinde ideal. Cebinize sığıyor!”

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8. Zorlu uygulamalarda bile yılmayan: CAT DX14 Profesyonel Şarjlı Matkap Makinesi

Profesyonel bir çözüm olan CAT’in şarjlı matkabı, sağlam şanzıman yapısı ve 30 Nm tork gücüyle adeta zorlu işler için tasarlanmış. 12 Volt Li-ion akü ve motor teknolojisi ve 2 vitesli metal şanzıman yapısıyla hem düşük hızda hassas işler hem de yüksek hızda güçlü uygulamalar için uygun. Delme ve vidalama işlerinde farklı yüzeylerde en iyi sonucu vermesi için elektronik hız ayarı bulunan makinenin sağ/sol dönüş özelliğiyle sıkışan vidaları çıkarmak da çok basit.

Kullanıcılar ne diyor?

“Şarj ve kullanın anlamında çok pratik kullanışlı. Ve kaliteli bir ürün.”

“Harika! Tavsiye ederim, her evde bulunması gerekir. Kalitesi çok iyi.”

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9. Kendisi küçük ama işlevi büyük: Metabo 602217500 BS 18 Quick Akülü Matkap Makinesi

Metabo’nun şarjlı matkabı, kısa gövdesi ve hafifliğiyle her alanda rahatlıkla kullanılabiliyor. Quick sistemiyle matkap ucu değiştirmek artık saniyeler sürüyor ve alyanlı miliyle ekstra aparata gerek kalmadan çalışabiliyorsunuz. Power bataryası ise Ultra M teknolojisiyle uzun ömürlü ve dayanıklı. İki pil ve taşıma çantasıyla birlikte gelen Metabo matkap, evde ya da iş yerinde hızlı ve basit tamiratlar için ideal bir seçim!

Kullanıcılar ne diyor?

“Göz açıp kapayıncaya kadar delmeden vidalamaya ve tam tersine geçiş için süper kullanışlı. Aksesuarlarımı saklamak için küçük kutular koyabileceğim sağlam bir çanta. Şarj göstergeli ve hızlı şarjlı iki adet 2 Ah pil. Kompakt ve dengeli tasarımıyla kaliteyi yansıtan beni tamamen tatmin eden bir makine.”

“BS 18 Quick Metabo akülü tornavida oldukça kullanışlı. Avantajlarından biri, delme ve vidalama sırasında ek bir matkap ihtiyacını ortadan kaldıran tek tek matkap uçlarının hızlı bir şekilde değiştirilebilmesidir. Bu akülü tornavida harika bir satın almadır. Her şeyden önce, çalışırken aleti kolayca cebinize koyabilirsiniz.”

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10. Zor alanlarda bile tam kontrol: Bosch Professional GSR 12V-35 FC Sistem Akülü Matkap Makinesi

Profesyonel işler için kompakt bir çözüm olan Bosch matkap, FlexiClick sistemi sayesinde dört farklı başlıkla sekiz farklı kombinasyonda kullanım imkanı sunuyor. 12V’luk motoru 35 Nm torkla birleşince çelik ve ahşapta bile zorlanmadan delme ve vidalama yapabiliyorsunuz. Fırçasız motoru, elektronik motor koruması ve LED göstergeleriyle ise hem uzun ömürlü hem de güvenli bir kullanım yaşatıyor. Dar alanlarda çalışanlar detay isteyen işler için aradığı pratikliği Bosch'un bu modelinde bulabilir!

Kullanıcılar ne diyor?

“En sevdiğim makine. Aparatları çok işe yarıyor. Bende daha büyük ve ağırı vardı. Bunu aldığım günden beri diğerini kullanmaz oldum.”

“Vidalama ve darbesiz delme özelliğine sahip GSR 12V-35 serisi bu matkabı diğer 12V ailesi matkaplardan ayıran en önemli özelliği FlexiClick kafa setleriyle donatılması: Eksantirik, kenar, dar alan, ve matkap ağırlı başlıklarıyla 12V-35 FC serisi matkap ile her türlü darbesiz delme ve vidalama işlerini kolaylıkla yapabilirsiniz; ev ve atölye için inanılmaz faydalı bir matkap! ”

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