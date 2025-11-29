Bilal Erdoğan'dan Gazze açıklaması! "Çağımızın en büyük insanlık ayıplarından biri"

İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde İlim Yayma Ödülleri programı gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

BİLAL ERDOĞAN: "ACIYLA İZLİYORUZ"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan törende Gazze'de yaşanan vahşete dikkatleri çekti. Erdoğan şunları ifade etti:

"Bugün insanlığın gözü önünde Gazze'de bir halkın hafızasının ve geleceğinin yok edilmeye çalışıldığını acıyla izliyoruz. Bu vahşet çağımızın en büyük insanlık ayıplarından biridir. Gazze gerçeğini yazan akademik yayınlar susturuluyor. İsrail'in vahşetine karşı çıkan öğrencilerin bursları kesiliyor, disipline veriliyor. Soykırımın bile konuşulamadığı bir yerde hangi aydınlanmadan bahsediliyor. Tam da böyle bir dönemde İstanbul'dan yayılan bu ses İlim Yayma Ödülleri, sadece bir ödül değildir. Bugün burada ilmi susturmaya çalışanlara, hakikati susturmak isteyenlere inat, hakikati cesaretle yücelten hocalarımızı baş tacı ediyoruz. "

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

İlim Yayma Ödülleri 2025 Büyük Ödül sahibi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özcan Erel'e, Mühendislik Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Barış Bayram'a ve Sosyal Bilimler Ödülü ise Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şener Aktürk'e verildi.

