Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi’nde yeni eğitim dönemi başlıyor

Başta depremden etkilenen bölgeler olmak üzere tüm Türkiye genelinde genç kadınların kripto varlık ve blokzincir ekosistemine giriş yapmalarını sağlayarak, teknoloji alanındaki yetkinliklerini ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan program, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesine de katkıda bulunmayı hedefliyor.

Akademi, bugüne kadar Türkiye'nin 54 farklı ilinden 1.249 kadına ulaşarak, onları hem online hem de fiziksel eğitimlerle destekledi. Bu eğitimlerle katılımcılar, dijital dönüşümün ve finans dünyasının yenilikçi alanlarında bilgi ve deneyim sahibi oldu. 30 Nisan 2025 tarihinde başlayacak olan yeni dönem eğitimleri, üç hafta boyunca Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri akşam saatlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Programda yer alan eğitim başlıkları arasında Dijital Stratejiler ve Algoritmik Trade, Finansal Suçlar ve Kripto Para Regülasyonları, Teknik Analiz Yöntemleri, Yapay Zeka ve Blokzincir Altyapısı gibi geleceğe yön veren konular bulunuyor.

Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi, kısa sürede önemli başarılara imza atarak sektörde ses getirdi. Akademi, “Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülleri”nde “Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği” kategorisinde ödül alırken, aynı zamanda "Teknolojide Kadın Akademisi" projesi ile 5 yılda 5 bin kadına eğitim vermeyi hedefleyerek Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, yeni eğitim döneminin önemini vurgulayarak şöyle konuştu: “Binance TR olarak, çeşitlilik ve eşitlik anlayışı temel ilkelerimiz arasında yer alıyor. Teknolojide Kadın Derneği ile birlikte yürüttüğümüz bu iş birliği, genç kadınların finansal teknoloji ve blokzincir gibi hızla gelişen sektörlere aktif katılımını teşvik ediyor. Kripto varlıklar sayesinde, kadınların finansal kararlarını bağımsız şekilde alabilmelerine ve ekonomik özgürlüklerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Böylece, finans dünyasının dönüşümünde kadınların güçlü şekilde söz sahibi olmasını destekliyoruz.”

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, iş birliğinin yarattığı etkileri değerlendirirken şunları ifade etti: “Binance TR iş birliği sayesinde, özellikle deprem bölgesindeki genç kadınlara yönelik özel projeler gerçekleştirdik. Bugüne kadar yürüttüğümüz eğitimlerle katılımcılarımıza dijital dünyanın kapılarını açarak, onları teknolojik yeniliklerle tanıştırdık. Bu eğitimlerin her biri, katılımcı kadınların kendilerine olan güvenlerini artırırken, teknoloji ve girişimcilik alanında yeni kariyer fırsatları yaratmalarına da olanak sağladı. Önümüzdeki dönemde Anadolu'nun farklı şehirlerinde daha fazla fiziksel etkinlik düzenleyerek, bu alanda genişleyen ve dinamikleşen bir kadın ekosistemi yaratmaya kararlıyız.”

Yeni dönem eğitimlerine katılmak isteyen genç kadınlar için son başvuru tarihi 23 Nisan olarak belirlendi. Eğitim programına katılım için başvurular https://forms.gle/1wwrtepET2vwAWjV9 bağlantısı üzerinden yapılabiliyor.

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