Bir dönemin sonu! Xiaomi resmen fişini çekti

Xiaomi, bir zamanlar 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan Android arayüzü MIUI arayüzünün fişini çekti. Şirket artık tamamen HyperOS işletim sistemine odaklanacak.

Enes Çırtlık

Akıllı telefon dünyasında bir dönemin daha sonuna geldik. Bu kapsamda, yıllarca Xiaomi cihazlarında yer alan dünyanın en popüler Android arayüzlerinden MIUI arayüzü artık emekliye ayrılıyor.

XIAOMI'DE MIUI DÖNEMİ SONA ERDİ

Gizmochina'da yer alan habere göre Xiaomi, zirve döneminde 500 milyondan fazla aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşan MIUI'ın fişini resmen çekti.

HyperOS'in piyasaya sürülmesinin ardından Xiaomi, milyonlarca cihazını yeni işletim sistemine yükseltirken, birçoğunu da kullanım ömrü sonu (EOL) listesine eklemişti. Ancak iki cihaz, 2026'da bile MIUI güncellemeleri almaya devam ediyordu. Bu cihazlar Redmi A2 ve Redmi A2+ idi.

Her iki cihaz da Android 13'ü ana işletim sistemi yükseltmesi olarak almış, ancak güvenlik yamaları ve küçük güncellemeler almaya devam etmişti. Resmi web sitesinde kullanım ömrü sonu (EOL) tarihi 24 Mart 2026 olarak belirtilmiş olsa da, bu cihazlar için son güncelleme aralık ayında "V14.0.44.0.TGOMIXM" donanım yazılımı sürümüyle gelmişti.

24 MART İLE BİRLİKTE EMEKLİLİK DÖNEMİ BAŞLADI

Artık beklenen gün geldi ve MIUI çalıştıran son cihazlar Redmi A2 ve Redmi A2+ resmi olarak her türlü yazılım güncellemesinden emekliye ayrıldı. Bu gelişme, başlangıçta üçüncü taraf Android telefonlar için özel bir ROM projesi olarak başlayan MIUI'ın da tamamen sona ermesine yol açtı.

XIAOMI MIUI'I NEDEN SONLANDIRDI?

Ekim 2023'te Xiaomi, MIUI'ın yerini alacak yeni bir işletim sistemi olan Xiaomi HyperOS'u resmi olarak duyurdu. Bu kararın arkasında çok geçerli nedenler yatıyordu. MIUI'ın başarısına rağmen şirket; akıllı hoparlörlerden klimalara ve nihayetinde otomobillere kadar 200 farklı ürün kategorisindeki yüz milyonlarca cihazı birbirine bağlamakta zorlanıyordu. Böylelikle HyperOS doğmuş oldu.

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi yazılım MIUI
