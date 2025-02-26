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  4. Bir gün arayla 2 kez çığ ile karşı karşıya! Rize'nin Ayder Yaylası'nda gerçekleşen peş peşe çığ düşüşü korku yarattı... O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Bir gün arayla 2 kez çığ ile karşı karşıya! Rize'nin Ayder Yaylası'nda gerçekleşen peş peşe çığ düşüşü korku yarattı... O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

26.02.2025 11:00
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.02.2025 11:00
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Ayder Yaylası’nda korku dolu anlar yaşanıyor. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ayder Yaylası’nda, dün yaşanan çığın ardından bugün ikinci çığ felaketi meydana geldi. Gelintülü Şelalesi’nden kopan devasa kar kütleleri, hızla vadiye doğru düşerken, olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri tedirgin etti. Bölgede yerleşim olmaması, olası bir facianın önüne geçti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na geçtiğimiz gün ve dün çığ düştü. Aynı yere 1 gün arayla ikinci kez düşen çığ paniğe neden olmuştu. Çığın düşme anı ise güvenlik kameralarına anbean yansımıştı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Çığ düşmesinin ardından bir açıklama yapan Rize Valiliği, herhangi bir can kaybının olmadığına vurgu yaparak hasar tespit çalışmasının başlatıldığını duyurdu. Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çamlıhemşin/Ayder'de bu gece meydana gelen çığ maddi hasara yol açmış olup, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Hasar ve zarar tespit çalışmaları ilgili kurumlarımızca hızla gerçekleştirilecektir. İlimizde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, mevcut kar örtüsüne yeni kar yükü ekleyerek ağırlığın artmasına ve erime sonucu kar kütlesinin gevşemesine neden olmuştur. Bu durum, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskini artırmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Yetkililerin uyarıları dikkate alınmalı, riskli bölgelere girilmemeli ve güvenlik önlemleri ihmal edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

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"YÜKSEK KAR ÖRTÜSÜNE SAHİP BÖLGELERDE GEREKSİZ YERE BULUNMAYIN"

Alınması gereken önlemlerinde sıralandığı açıklamanın devamında "Dik yamaçlardan ve eğimli arazilerden uzak durun. Yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde gereksiz yere bulunmayın. Gürültü ve titreşim oluşturabilecek hareketlerden kaçının. Meteoroloji ve AFAD yetkililerinin uyarılarını takip edin. Yetkili kurumların açıklamalarını takip edin. Acil durumlarda tek numara 112'yi arayınız" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize Çamlıhemşin Çığ kar Ayder yaylası güvenlik
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