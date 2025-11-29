Bir TIR dolusu 25,1 milyon imza! CHP Kurultayı'nda sürpriz hamle, gören bir daha baktı

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı ikinci gününde Ankara Arena’da yapılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren salon dolarken; kurultay salonunda Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, Volkan Konak ve Edip Akbayram’ın şarkıları çalındı.

Duvarlara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun karikatürize edilmiş görselleriyle birlikte “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” yazılı afişler asıldı.

25 MİLYON İMZA HAMLESİ

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre ;salon genelinde “Şimdi iktidar zamanı”, “Kazanan Türkiye” ve “Güvenli gelecek, güçlü yurttaş” ifadeleri öne çıktı.

Arena dışındaysa “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum” pankartıyla kaplanan bir TIR dikkat çekti.

TIR’da, İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim talebiyle toplanan 25,1 milyon imzanın yer aldığı açıklandı.