Bir TIR dolusu 25,1 milyon imza! CHP Kurultayı'nda sürpriz hamle, gören bir daha baktı

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde, salonda birlik ve iktidar vurgusu öne çıkarken; salon dışındaki bir görüntü ise gündem oldu. “İmamoğlu’na özgürlük” ve “erken seçim” taleplerini içeren bir TIR dolusu 25,1 milyon imza Ankara Arena'nın önünde sergilendi.

Devrim Karadağ

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı ikinci gününde Ankara Arena’da yapılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren salon dolarken; kurultay salonunda Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, Volkan Konak ve Edip Akbayram’ın şarkıları çalındı.

Duvarlara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun karikatürize edilmiş görselleriyle birlikte “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” yazılı afişler asıldı.

Bir TIR dolusu 25,1 milyon imza! CHP Kurultayı nda sürpriz hamle, gören bir daha baktı 1

25 MİLYON İMZA HAMLESİ

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre ;salon genelinde “Şimdi iktidar zamanı”, “Kazanan Türkiye” ve “Güvenli gelecek, güçlü yurttaş” ifadeleri öne çıktı.

Arena dışındaysa “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum” pankartıyla kaplanan bir TIR dikkat çekti.

TIR’da, İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim talebiyle toplanan 25,1 milyon imzanın yer aldığı açıklandı.

Bir TIR dolusu 25,1 milyon imza! CHP Kurultayı nda sürpriz hamle, gören bir daha baktı 2

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

